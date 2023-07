A győri Luksics Gréta a budapesti ELTE pszichológia szakára jelentkezett, lapunknak elmondta, hogy nagyon izgult, mert nem könnyű bekerülni.

– Nagyon örülök, hogy sikerült és itt ünnepelhetek a győri Pont Ott Partin. Gréta barátnője, Balogh Adél a Pesti Magyar Színiakadémiára jutott be. Ugyan nem ezt jelölte meg első helyen, de mint mondta, nem bánja.

27 ezerrel jelentkeztek többen

A felsőoktatásba idén jelentkezők száma nemcsak tavalyhoz képest magas, hanem az elmúlt 10–20 év viszonylatában is kiugró. 2010-ben és 2011-ben 140 ezer felett voltak a jelentkezők, míg 2002 és 2005 között 150 és 160 ezren felül. A koronavírus előtt ez a szám 105 és 112 ezer között mozgott. Az emelkedés egyik oka az is lehet, hogy a korábbi években a járvány miatt kimaradt diákok most próbálnak bejutni.

A felvételi rendszer átalakítása 2024-től esedékes, de már idén is kedvező változásokat hozott a diákoknak. Korábban a szabályok szerint a felsőoktatási intézmények nem szólhattak bele a pontszámítási szabályokba, azokat központilag határozták meg. Ez változik meg, az egyetemek saját hatáskörben dönthetnek majd többek között arról, hogy kérnek-e emelt érettségit, és hogyan osztják el a többletpontként járó 100 pontos keretet.

A jelenleg is érvényben lévő változások közé tartozik a központi minimumponthatár megszűnése, ami eddig az alap- és osztatlan szakokon 280 pont, a felsőoktatási szakképzéseken 240 pont, a mesterszakokon pedig 50 pont volt. Idén viszont már az egyetemek dönthették el, hogy húznak-e minimumponthatárt, ami alatt nem kerülhet be hallgató a képzéseikre. A pontokból látva a győri Széchenyi-egyetem és a Soproni Egyetem képzésein is maradtak a korábban elfogadott és jól megszokott minimumok.

A győri Széchenyi István Egyetem 9 karára lehetett jelentkezni, összesen 252 szakot indítottak el a 2023/24-es félévben.

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karra, az Audi Hungaria Járműmérnöki Karra, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karra, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karra, az Egészség- és Sporttudományi Karra, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karra, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karra, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karra és a Művészeti Karra.

Idén az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon 22 szakot indítottak, 14 alap és 8 mesterképzést, melyek nappali és levelezős formában is elvégezhetik a tanulók, a műszaki menedzser szakot pedig távoktatásos rendszerben is meghirdették. Ezen a karon a legmagasabb ponthatár, 399 ponttal az alap, angol nyelvű, önköltséges járműmérnöki képzés volt.

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon 33 szakból 26 alap és 7 mesterképzést indítottak szeptembertől. A legmagasabb alapképzéses ponthatár itt az angol nyelvű, állami ösztöndíjas nemzetközi tanulmányokon volt. Nem sokkal maradt el tőle, 400 ponttal a magyar nyelvű nemzetközi tanulmányok szak.

Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon 34 szakra várták a jelentkezőket. 19 alap, 9 mester, 3 osztatlan és 3 felsőoktatási szakképzést indítottak. Az önköltséges, levelezős, élelmiszermérnöki képzésen volt idén a legmagasabb a ponthatár 440 ponttal.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon 16 szakra lehetett idén jelentkezni, ebből 7 alap, 2 mester, 4 osztatlan és 3 felsőoktatási szakképzés. Itt a legmagasabb ponthatárt -444 -az osztatlan, levelezős, állami ösztöndíjas, leendő jogász hallgatóknak kellett elérni.

A győri Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karán a 2023/24-es félévében 13 szakot indítottak: 8 alap, 4 mester és 1 osztatlan képzést, melyből a közlekedésmérnökit nappali és távoktatásban lehet majd elvégezni. A legmagasabb ponthatár a nappali, alap, állami ösztöndíjas építészmérnöki szak, 410 ponttal.

Az Egészség- és Sporttudományi Karon 13 szakból, 11 alap és 2 mester képzést választhattak a jelentkezők. A legtöbb pont -443 - az önköltséges szülésznői szakra kellett.

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karon idén 36 szakot indítottak, melyből 20 alap és 16 mester képzés. Itt a legmagasabb alapképzéses ponthatár 440-el az önköltséges, nappali programtervező informatikus, majd szorosan utána 428-al a szintén nappali, önköltséges gépészmérnöki.

A Széchenyi-egyetem idén is a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon 42 szakot indítottak el. Ebből 13 alapképzés, 15 mesterképzés és 14 felsőoktatási szakképzés. A legmagasabb alapképzéses ponthatárt - 409 - a nappali, állami ösztöndíjas kereskedelem és marketing szakra írták ki, de szorosan mögötte van 405 ponttal az angol nyelvű, ösztöndíjas gazdálkodási és menedzsment, valamint 404 ponttal a levelezős, államilag támogatott kereskedelmi és marketing szak.

Győrben idén a Művészeti Karon indították el a legtöbb szakot: 18 alap-, 15 mester- és 10 osztatlan képzésben. Itt a legmagasabb ponthatár a 400 volt: ennyit kellett összegyűjteni az alap, nappali és állami ösztöndíjas klasszikus gordonka, harsona, oboa, orgona és ütőhangszerek szakra, valamint az osztatlan, nappali, ösztöndíjas fagott-tanár, klarinét- és kürttanár képzésre.