A védelmi és az oktatási minisztérium a tervek szerint a tanárhiány leküzdésére katonákat toborozna pályamódosítóként a tanári pályára. Eszerint célzottan toboroznak majd milicista katonákat, katonazenészeket és hadseregbeli sportolókat – jelentette be Martin Polaschek ÖVP-s oktatási miniszter és Klaudia Tanner (ÖVP) védelmi miniszter. Ezzel párhuzamosan a honvédelem témája ősztől nagyobb hangsúlyt kap a tanórákon, és két tiszt is bekerült az iskolai tankönyvbizottságba - írta a volksgruppen.orf.at.

Az Osztrák Diákszövetség (ÖH) egyértelműen felszólalt ez ellen. „A katonáknak nincs helye az iskolai órákon. Az osztrák fegyveres erők nagyobb befolyása az osztályokban és a tantervben egy militarizált oktatási rendszer felé nyitja meg az utat“ – mondta Nina Mathies, az ÖH elnöke.

Az ÖH közölte, hogy a „militarizálódás elősegítése helyett az iskolarendszerben“ olyan témákat kellene a tantervekben meghonosítani, mint a klímaválság és a diszkriminációellenesség. „A tanárképzést és a tanári hivatást vonzóbbá kell tenni. Jobb munkakörülményekre, méltányos fizetésre és kisebb osztályokra van szükség“ – mondta Sarah Rossmann az ÖH elnökségi tagozatáról sajtóközleményben.

A döntés ellen számos ellenzéki párt is fellépett. Az osztrák Szocialista Párt (SPÖ) elnöke, Andreas Babler például közölte, „A postások mint rendőrök és most a katonák mint tanárok. Már ebből is látszik, hogy az ÖVP mennyire tönkretette hazánkat az elmúlt években.“

A tiltakozások ellenére Klaudia Tanner védelmi miniszter kijelentette, az új tanterv szeptembertől életbe lép, amely értelmében a honvédelem hangsúlyosabb oktatása is elindul.