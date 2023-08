Ahogy a vakáció kirobbanásakor a legtöbb szülő azon töri a fejét, mi is legyen a gyerekkel a sokhétnyi szünidő alatt, hogy hasznosan is teljen, de pihenni is tudjanak, s hogy együtt is legyen a család, addig becsengetés előtt szintén akad bőven fejfájás. És ez mintha az utóbbi évben erősödne, látva a tanszerek árát. Főként ahol több gyermek is iskolás, óriási teher a szeptemberi tanévkezdés.

Ha elég szerencsések, még jó lehet a korábbi tanévben használt tolltartó, tornazsák és iskolatáska, de a füzeteket, festékeket, ceruzákat és egyéb, jobban fogyó eszközöket pótolni kell. És ehhez bizony ki kell nyitni a pénztárcánkat. Mégpedig egyre jobban.

Ebben a helyzetben sok önkormányzat is a családok mellé áll. Érdemes a településünkön utánanézni, kaphatunk-e beiskolázási támogatást, s milyen feltételekkel. Több helyen egyébként a kérelmek benyújtására ebben a hónapban van lehetőségünk. Van olyan önkormányzat, amely az elsősök iskolakezdését támogatja tanszercsomaggal, ami szintén hatalmas segítség. De érdemes a boltok polcain is körülnéznünk, akár akciókat is kifoghatunk, és tanszervásárlásnál is igaz: sok kicsi sokra megy.

Több karitatív munkát végző civil szervezet is szervez ebben az időszakban gyűjtést és osztást. Ha segíteni szeretnénk a gyermekünk már nem használt, de még jó állapotú iskolatáskájával, tolltartójával, bizonyára a környezetünkben is találunk olyan egyesületet, ahol azt szívesen fogadják és eljuttatják rászoruló családokhoz, megkönnyítve számukra a szeptemberi tanévkezdést.