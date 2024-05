Hosszú élete során sokat tevékenykedett a közért: a mosonszolnoki Vedrődi László munkája, családja mellett odaadóan tett a helyi sportért, Vöröskeresztért és önkéntes tűzoltóságért is. Utóbbi az élete: a szépkorú tűzoltó ennek szép hagyományát átadta családjának is.

A 91 éves Vedrődi László családtagjainak is átadta a hagyományokat. Ma közülük kilencen tagjai a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek.

Fotó: Kerekes István

1949 óta tűzoltó

Laci bácsi ma ünnepli 91. születésnapját: az alkalomhoz még egy különleges esemény is kapcsolódott. 1949-ben, 75 éve kezdte meg tűzoltóként munkáját. Szabó András, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetője és Kiss János nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Mosonmagyaróvári Önkéntes Tűzoltó Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötték a jeles évfordulón, és emléklapot adtak át.

– 1933. május 18-án a felvidéki Feketenyéken születtem, ahonnan 1947-ben családommal együtt kitelepítettek, így kerültem Mosonszolnokra. Tűzoltó- szolgálatomat 1949-ben a Községi Önkéntes Tűzoltóság tagjaként kezdtem, ebben az évben az ifjúsági tűzoltócsapattal már versenyeztem, és 1953-ig, sorkatonai bevonulásomig együtt dolgoztam az egyesülettel – kezdi történetét Laci bácsi, aki leszerelése után Hársfamajorban, az állami gazdaság telephelyén kapott munkát, itt folytatta tűzoltó-tevékenységét.

1961-ben költözött Mosonszolnokra. Hamarosan tűzoltó- parancsnok-helyettes, majd 1964-től kinevezett kerületi tűzoltóparancsnok lett. Rendszeresen gyakorlatoztak, versenyeztek, tűzvédelmi ellenőrzéseket folytattak és szükség esetén természetesen tüzet is oltottak. A versenyeken rendszeresen élen járt a csapata, az országos versenyeken is jól teljesítettek.

Szabó András és Kiss János köszöntötte a szépkorú tűzoltót, Vedrődi Lászlót.

Fotó: Kerekes István

2003-ig volt parancsnok

A köszönteni érkező vendégekkel együtt elevenítették fel a 75 év szép állomásait. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mosonszolnok 1991-ben jött létre Vedrődi László parancsnok vezetésével. A parancsnok minden lehetőséget megmozgatott, hogy az akkor romos községi tűzoltószertár fel legyen újítva. A rengeteg társadalmi munkával felújított, öreg szertárépületet 1993-ban adták át.

Laci bácsi vezetése alatt folyamatosan fejlődött a csapat: 1995-ben már a férficsapat mellett versenyeztek a gyermek lány és fiú, az ifjúsági lány és fiú, valamint a felnőtt női rajok is. Valamennyien élen jártak. Ez idő tájt már nemcsak a vizes versenyek jelentettek kihívást, a parancsnok készítette fel felnőttcsapatát a megyei, sőt, ausztriai CTIF versenyekre, a gyerekek is indultak Szlovákiában a gyermek-tűzoltóakadályversenyeken. A parancsnoknak jó kapcsolata volt a járási, a területi és megyei vezetőkkel is. Tudták, hogy a Mosonszolnoki ÖTE bármikor riasztható, mindig helytállnak.

2003-ban a tisztújításkor lemondott a parancsnokságról, hogy a fiatalabb nemzedék vigye tovább a stafétát, de azóta sem állt félre. Bár mozgásában már akadályoztatva van, de a tűzoltó-gyakorlótérről hozzá betérőktől mindig érdeklődik a csapatról, az eredményekről.

Állomások és elismerések 1978-ban vállalati tűzoltó hadnaggyá,

1981-ben vállalati tűzoltó főhadnaggyá,

1984-ben vállalati tűzoltó századossá léptették elő. Vedrődi László a soros jubileumi érmeken kívül: 1979-ben Bronzkoszorús Szolgálati Érmet,

1980-ban a Tűzbiztonsági Érem Ezüst Fokozatát kapta a BM TOP-tól.

1999-ben 50 éves szolgálatért Belügyminiszteri Emlékérmet kapott. A Megyei Tűzoltó Szövetségtől kiváló tűzoltó munkájáért elismerést kapott 1998-ban, 2001-ben és 2003-ban.

Átadta a hagyományokat családjának

Laci bácsi az ifjúságnevelést mindig fontosnak tartotta. Hogy tűzoltónak lenni szép feladat, ezt a saját családjának is bebizonyította: sorra követték őt az önkéntes munkában három gyermeke, hét unokája, tíz dédunokája közül egyre többen. Lánya is parancsnok volt a helyi önkéntes tűzoltó-egyesületben, most pedig az elnöki és parancsnoki tisztséget is családtagjai töltik be. Egyébként a szervezetben kilenc családtag is aktívan tevékenykedik, és már készül az új generáció is, a másfél éves dédunoka is érdeklődést mutat a tűzoltóság iránt. Vedrődi László családtagjainak is átadta a tűzoltóság hagyományait.