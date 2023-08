A kiadványokat már júniusban megrendelték, rendszerint többet is, hiszen folyamatosan nő a létszám a helyi német nemzetiségi önkormányzat által fenntartott oktatási intézményben. A hagyományosak mellett minden évfolyamon német nyelv és népismeret munkáltató tankönyv is jár a gyermekeknek. A napokban több mint 690 tanulónak állítják össze a névre szóló csomagot, ebben a leendő hetedikesek és közösségi szolgálatos diákok is segítenek a pedagógusoknak.

A szülők figyeljék a tudnivalókat

– Az elmúlt hét péntekjéig a Soproni Tankerületi Központ mind a harminchat intézményébe pontosan megérkeztek a tankönyvek. A kiosztást minden iskola a saját rendje szerint szervezi, legtöbb helyen az első tanítási napokon kapják meg a tanulók – tudtuk meg Marek János tankerületi igazgatótól. Hozzátette, a tartós tankönyvek az iskolai könyvtári állományba tartoznak, ezek jelentős részét több évig használják. A nagyobb óraszámban tanított tantárgyaké, mint például a magyar és a matematika, viszonylag gyorsan elhasználódnak, a kisebb óraszámú biológia és vizuális kultúra esetében általában évekig használható állapotban maradnak. Az igazgató hangsúlyozta, a szülőknek nem jelent anyagi terhet a tankönyvek megvásárlása, ez jelentős könnyebbség a családok számára.

A Győri Tankerületi Központhoz tartozó 64 iskolába ütemterv szerint szállítják ki az állam által ingyenesen biztosított tankönyveket – tudtuk meg dr. Nagy Adél tankerületi igazgatótól. A tartós könyvek használatba adásáról az iskolai könyvtár, illetve a felelősök gondoskodnak, amely évfolyamonként és tantárgyanként eltérő lehet. – A tankönyv­osztás az iskolák kialakult gyakorlata szerint történik az első tanítási napon, vagy korábban, a megjelölt időpontokban. Arra kérjük a szülőket, kísérjék figyelemmel az iskola által jelzett tudnivalókat – tette hozzá az igazgató.