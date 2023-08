A kivitelező SDD Konzorcium az elkerülő út és az Ágfalvi út csatlakozásának építését a nyári szünetre ütemezte, hogy minél kevesebb fennakadást okozzon. A munkavégzés és a forgalomterelés itt két ütemben zajlik. Napközben jelzőlámpa, illetve jelzőőr irányítja a forgalmat – tájékoztatott a konzorcium. Az Öntöde utcai buszmegálló Ágfalva irányában az ideiglenesen kiépített helyre került, a másik irányban pedig a Berkenye utcai megálló helyettesíti. Kerülő útként az Ágfalvi út és a Bánfalvi út között a Kertvárosi út használata javasolt.

Az északnyugati elkerülő út építése az M85-öshöz kapcsolódó fontos beruházás, aminek eredményeként a jövőben csillapítható a városon áthaladó forgalom. Átadásának tervezett határideje a jövő esztendő július 1-je.

Közben jó ütemben épül a Bécsi-dombi alagút is. Az SDD Konzorcium a bányászati módszerrel való fejtést február végével befejezte. A végleges szerkezet építését járatonként 64–64 blokkra osztották, az ellenbolt és a boltozat is 12,5 méteres blokkonként halad előre. A konzorcium ütemterve alapján várhatóan augusztus végével befejeződik a déli járatban a végleges szerkezet építése, és szeptember elejével elkezdődik az északi járatban is a munkavégzés.