A győri Reflex faültetéssel küzd a hőség ellen

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak a hőségnapok, amelyekkel a településeknek is meg kell küzdeniük. Ehhez is segítséget nyújtanak azok az ingyenesen letölthető kiadványok, melyekben a Reflex Környezetvédő Egyesület a zöldfelület- és esővíz-gazdálkodás innovatív gyakorlatait és hasznos eszközeit mutatja be Magyarországról, Ausztriából, Olaszországból, Németországból, Horvátországból és Romániából az Erasmus+ program támogatásával.

Barki Andrea Barki Andrea

A huszadik „A fa érték!” táblát a Reflex Ökológiai Központjának öreg diófájánál a hetekben helyezték el.

– A településeken lévő fák kiváló szolgálatot nyújtanak a hőség elleni védekezéshez: egyszerre árnyékolnak és szolgálnak természetes párakapuként – mondta el Lajtmann Csaba, a Reflex egyesület programvezetője. – Sajnos a fák értéke nem eléggé ismert – tette hozzá –, ezért is mutatjuk be a program keretei között elkészült kiadványban a Faápolók Egyesületének kis alkalmazását, amellyel bárki kiszámolhatja a növények anyagi értékét és ökológiai szolgáltatásait. Az Éghajlatvédelmi Szövetség az alkalmazás használatára és annak segítségével „A fa érték!” táblák kihelyezésére biztatja tagjait és partnereit, amely például azzal is szembesít bennünket, hogy a fák természetes porszívóként rengeteg port képesek megkötni egy vegetációs időszakban. A huszadik ilyen táblát a Reflex Ökológiai Központjának öreg diófájánál épp a hetekben avattuk fel a HUG Fesztiválon – zárta gondolatait Lajtmann Csaba. A huszadik „A fa érték!” táblát a Reflex Ökológiai Központjának öreg diófájánál a hetekben helyezték el. – A zöldfelületi megoldások mellett nagyon fontosak az esővíz-gazdálkodás innovatív példái és eszközei is – tette hozzá Szabó Krisztina, aki a hároméves projekt koordinátoraként fogta össze az öt országon átívelő partnerséget, amelyben a Reflex Környezetvédő Egyesület mellett az Ausztriai Klímaszövetség, a német Aiforia, a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a horvát Isztriai Fejlesztési Ügynökség vett részt. – Az első kiadványban olyan innovatív mintákat mutatunk be, amelyek megismételhetők más közösségben is, míg a második kiadványban a zöld és kék infrastruktúra területeinek módszereit és hasznos eszközeit mutatjuk be. Ezek a módszerek például segíthetik a településeket, hogy a ritkán, de akkor viszont rendkívül intenzíven érkező csapadékot visszatartsák és hasznosítsák, ezzel óvva a villámárvizektől és lehetőséget biztosítva a zöldfelületek környezetkímélő vízellátásához – zárta gondolatait a Reflex koordinátora.





