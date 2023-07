Ráfért már a felújítás a Vasúti sorra Kapuváron. Olvasóink többször jelezték, hogy főleg esőzések után, szinte járhatatlan a Rákóczi utca és a vasútállomás közötti szakasz. A Magyar Közút szakemberei hétfőn megkezdték a felújítási munkákat.

Hámori György, Kapuvár polgármestere azt közölte Facebook oldalán, hogy várhatóan a hét második felében aszfaltozzák az utat.

Elküldtük kérdéseinket a Magyar Közútnak a felújításról, amint megérkezik a válasz, közöljük.

2021-ben számoltunk be arról, hogy a kapuvári vasútállomás és a parkoló is megújult. A napokban tehát az odavezető út is járható lesz.