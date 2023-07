– Meglepődtem, amikor meghallottam a nevemet a Győri Egyházmegye oktatási intézményeinek tanév végi rendezvényén, nem számítottam a kitüntetésre. Nagyon örülök ennek a rangos díjnak, amit a negyvenéves pedagógusi pályám szép lezárásának tekintek – mondta meghatódva a tanárnő.

Stippingerné Frits Gabriella Sopronban született és itt is nőtt fel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett matematika–fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Tanári pályáját a soproni Gépipari Technikumban kezdte. Tizenhárom évvel később, az iskola megszűnését követően került a Szent Orsolya-iskolába, ahol ekkor indult négy évfolyamos gimnáziumi képzés. Munkáját a pontosság, a lelkiismeretesség és a humánum jellemzi. Az érettségire felkészítés mellett az iskola matematika–fizika munkaközösségének a szakmai vezetője, valamint a kompetenciamérések eredményeinek elemzője. Tanítványai az elmúlt 27 év során szép sikereket értek el a különböző szaktárgyi versenyeken. Minden évben többen sikerrel felvételiztek valamelyik hazai vagy külföldi egyetem mérnöki karára.

– Egy tanár számára fontos a tanítványok versenyen elért sikere, de talán ennél is lényegesebb, hogy a kevésbé érdeklődő gyerekeknél érjünk el eredményt. Remélem, a pályám során sok diák számára sikerült megcsillantani a matematika és a fizika szépségét, és nem csak a nehézséget érezték. S hogy mit lehet szeretni a két tárgyban? A matematikának a logikája a szép, a fizika pedig azért érdekes, mert választ kapunk általa a természet titokzatos jelenségeire. A gyerekek általában akkor félnek tőlük, ha valamit nem értettek meg a kezdetekkor, nem elég jók az alapjaik. Ilyenkor nehéz tovább építkezni – magyarázta Gabriella, aki a város két kiemelkedő tanár egyéniségének, Szakál Péternek és Légrádi Imrének köszönheti, hogy a pedagóguspályát választotta. Előbbi matematikára, utóbbi fizikára tanította.

A tanárnő szeptembertől nyugdíjas lesz, de egy évet még vállal óraadóként a Szent Orsolyában, hogy a két, most kilencedik évfolyamos osztályát továbbvigye. – A tizedik évfolyam végén a fizikaoktatás lezárul, az emelt óraszámú matematikacsoportban pedig ilyenkor történik meg a fakultációválasztás, ami általában tanárváltással is jár – magyarázta a döntését. Azt is elárulta, hogy náluk az egész család reál beállítottságú. A férje gépészmérnök, a fia fizikus, a lánya pedig közgazdáz. Nyugdíjas- éveiben szeretne pihenni és több időt tölteni a családdal, főként az öt unokájával.