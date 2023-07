A szemtanúk szerint a kalandvágyó fiúk többször is megismételték az életveszélyes manővert.

Az ostoba bátorságpróbáról a helyi hajósokat és Bella Szabolcsot, a Felső-dunai Vízi Polgárőr Egyesület tagját kérdeztük.

Szabolccsal tegnap hajóra is szálltunk, hogy saját szemünkkel is meggyőződjünk róla, milyen magasságból milyen mélységbe vetették le magukat a fiatalok.

– Vagy tudták a fiúk, hogy hova ugranak, vagy nagy szerencséjük volt, hogy nem történt bajuk, mert itt a legmélyebb a Mosoni-Duna, most három méter – mutatta a halradaron a tapasztalt hajós, aki polgárőrként rendszeresen járja a folyókat.

A víz bármikor hozhat uszadékot

A rakpartról készült videófelvételen látható, hogy a fiatalokból álló csapat tagjai közül előbb egyikük ugrott a Mosoni-Dunába, majd rövidesen a társa is követte. Hatalmas szerencsén múlott, hogy senki sem sérült meg és simán ki tudtak úszni a sodró folyóból. Mindeközben a hídon még egy harmadik személy is tartózkodott, ám ő nem volt annyira vakmerő, mint a másik kettő. Bella Szabolcs, a Felső-dunai Vízi Polgárőr Egyesület tagja szerint nemcsak a vízmélység miatt veszélyes a hidakról leugrani, hanem azért is, mert a víz bármikor hozhat uszadékot, és nem mindig látszik a folyó felszínén, pláne nem éjszaka.

A második világháború alatt lerobbantott hidak darabjai a mai napig a folyó fenekén vannak

– A vízszabályozásnak köszönhetően már nem olyan sekély a Mosoni-Duna, de nem szabad elfelejteni, hogy volt olyan nyári időszak, amikor a sárkányhajók és kenuk lapátja súrolta a medret. Sokan emlékszünk arra a fotóra, ami az alacsony vízszintről készült a Kossuth híd alatt. Térdig érő vízben alkottak élő láncot az emberek – emlékezett vissza a győri polgárőr, akivel végighajóztuk a híd alatti területet. Csütörtökön a legalacsonyabb vízmélység 1,5 méter volt a híd alatt a belvároshoz közeli oldalon. Több helyen is rendkívül sekély a víz. Szerencsére nem történt komolyabb baj és a fiatalok sértetlenül kiúsztak a partra.

– Ezen a szakaszon is rengeteg veszélyes része van a folyóknak, így sehonnan nem tanácsos beleugrani, arról nem beszélve, hogy a belvárosban a fürdőzés is tilos. Ennek ellenére mindig akadnak olyanok, akik megmártóznak valamelyik lépcsőnél. A második világháború alatt lerobbantott hidak darabjai a mai napig a folyó fenekén vannak, fentről pedig észre sem lehet őket venni. Olykor még a tapasztalt hajósoknak is kárt okoznak, nem beszélve a nagyobb beton-, vas- vagy más, sziklás szigetekről a víz alatt – fejtette ki Bella Szabolcs.