Az egykor jobb időket is megélt a Mosonvár utcai ingatlannal kapcsolatban a tulajdonos, azaz a helyi önkormányzat úgy döntött, megválna a rossz állapotban lévő épülettől és a mellette lévő telektől. A témát tárgyalta a képviselő-testület.

A Mosonvár utca 5. szám alatt található egykori kastély pincével és két szinttel műemlék besorolású, a telek pedig kiemelten védett régészeti lelőhely. Az ingatlanon építési tevékenységet csak az örökségvédelmi hatóság engedélyével lehet végezni. Az épület jelenleg üres, funkciója nincs, teljes felújításra szorul. Mivel az épület a telek teljes szélességében épült, a hátsó udvar megközelítése egy személybejáró méretű kapun keresztül biztosított. A 7. szám alatti ingatlanon korábban egy lakóház állt, amit már elbontottak. A telek egy része közpark.

Szabó Miklós képviselő felhívta a figyelmet, hogy a Mosonvár utca 5. szám alatt műemlék épület található, ami azt jelenti, hogy aki megveszi az épületet, annak meg kell tartania.

Árvay István polgármester is kitért arra, hogy a műemléki besorolás miatt vált indokolttá az értékesítés.

A Mosonvár utca 7. szám alatti ingatlan biztosítja a Mosonvár utca 5. szám alatti ingatlan megközelítését is, ezért is együtt értékesítik mindkettőt.

Az árverés hétfőn 10 órakor lesz a hivatalban: együttes kikiáltási áruk bruttó 64.585.000 forint (ebből a Mosonvár utca 5. szám alatti 54.359.180 forint és a Mosonvár utca 7. szám alatti 10.225.820 forint).

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület leltározza a Lajta-parti város műemlék épületeit. Tuba László nyugalmazott könyvtárigazgató, helytörténész kutatásai szerint a kúria jellegű épület kosáríves kapuval, klasszicista stílusban, középkori alapokra épült az egykori mosoni vár belterületén. A XVIII. század elején magántulajdon volt, majd a magyaróvári uradalom vásárolta meg, ekkor kapta a tiszttartólak elnevezését. A hagyomány szerint Mária Terézia is megszállhatott a falai között. A legenda szerint a pincéjéből, amely a hajdani mosoni vár föld alatti helyisége lehetett, alagút vezetett a magyaróvári váron keresztül a pozsonyi várhoz. A pincében középkori falmaradványt is találtak. Környékén a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum 1958-ban ásatásokat végzett, amelyek során az 1271-ben elpusztult mosoni vár egyik megszenesedett deszkája is előkerült. 1945 óta az épület polgári lakóház volt. Jelenleg egyébként lakatlan, használaton kívüli. Esetleges hasznosítására korábban több ötlet is felmerült már.