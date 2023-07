Erdélyi Balázsnak, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökének tájékoztatása szerint a rendezvény iránt nagyon komoly szakmai érdeklődés mutatkozik. Az eredeti kiírás szerint 72 fagylalt nevezését várták, de végül 81 nevezést fogadtak be a versenyre. A kézműves kategóriába 31 fagylaltot neveztek, a kézműves-mentesbe 9-et, a csokoládé kategóriába 15-öt, a cégesbe 17-et, a céges- mentesbe kilencet.

Végül 81 fagyi nevezését fogadta el a Magyar Cukrász Ipartestület az Év Fagylaltja Versenyre. FOTÓ: komarom.hu

Fotó: Nagy Mihaly

A fagyikat 400 Ft-os kóstolójegy ellenében, tölcsérben és sétálótálkában is lehet majd kérni.

A Jókai ligetben mintegy százféle fagyi kóstolására lesz lehetőség. A délelőtti kínálatban a tavalyi győztes és a 2020-as Év fagylaltja, továbbá az idei Gelato Europe Cupon Európa-bajnoki magyar bronzcsapat két versenyfagylaltja is kóstolható lesz. Fontos információ, hogy az ételallergiások is bátran nyalhatnak majd fagylaltot, hiszen az allergéneket jelölni fogják a szakemberek. Az ismertetőket kihelyezik a pultokon, a fagyibeszúró táblán az allergének kezdőbetűit tüntetik fel. A kínálatban továbbá 18- féle „mindenmentes” fagylalt is szerepel. Ezek a fagylaltok nem tartalmazhatnak hozzáadott cukrot, glutént, laktózt, tejfehérjét és kényelmi termékeket. A kóstolás mellett a közönség a helyszínen láthatja, hogyan készülnek a fagyik, illetve egész napos programok szórakoztatják majd a közönséget.