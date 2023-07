Ebben az autóban nemrégiben még laktak, ez kiderül, ha benézünk az első ablakon: az anyósülésen sajt, majonéz, kenyér hever egy dobozban, hátul üres vodkásüveg. Mellette egy fehér Suzuki parkol, amely három évig bújt meg a Dunakapu téri mélygarázsban, mielőtt elszállították volna Külső Veszprémi úti új otthonába. A győri Városrendészet most megnyitott telepén állunk Miletics Mór szakmai igazgatóval. A 4400 négyzetméteres területen a közterületen szabálytalanul tárolt járműveket gyűjtik össze.

A helyet bérlik, mert a Győr-Szolnak nincs olyan ingatlanja, amely megfelelt volna a törvényi feltételeknek: betonos aljzatú, kamerával őrzött, elkerített és persze elég nagy lenne. Legalább száz autó fér el rajta, a telephely bérlése óta harminckét lakója volt.

Fél év várakozás

Éppen két tréler érkezik, egy másfél éve közterületet foglaló Volvo az egyiken, a másikon egy Ford, melynek műszakija tavaly októberben járt le.

– A marcalvárosi Illyés Gyula utcából hoztuk be őket, ez az utca a város egyik autótemetője, ott sokat tárolnak illegálisan – tájékoztat Lövei­né Gondár Katalin közterület-felügyelő. Megtudom, hogy minden olyan autót beszállítanak, amelyik engedély nélkül a közterületet foglalja akár rendszámmal, vagy rendszám nélkül, tehát hiányzik a hatósági jelzés róla, vagy nem rendelkezik érvényes műszaki engedéllyel. Győrben a felmérések szerint 500 és 800 között lehet a számuk. Ez rengeteg. Eddig egyetlen telephelye volt erre a célra a városnak, mintegy 30 férőhellyel, márpedig a jogszabály értelmében mielőtt az autókat értékesítik vagy roncstelepre viszik, kötelesek fél évet várni.

Löveiné Gondár Katalin közterület-felügyelő. Minden autót beszállítanak, amelyik engedély nélkül a közterületet foglalja.

Fotó: Rákóczy Ádám

Foglalják a parkolókat

– Láthat nálunk akár felső kategóriás Tuareget is, jó két hónapja került be, azóta várja, hogy elvigyék. Bonyolult az emberi sors, nehéz megmondani, miért mond le valaki akár csak ideiglenesen az autójáról. Trehányság, családi tragédia, munkahely elvesztése, vagy haláleset és az utána következő hagyatéki vita mind-mind közrejátszhat – világosít fel Miletics Mór. A bent tárolt autót igazságügyi szakértő minősíti. Az első változat az, hogy a járgány roncs, így azt bontásra ítéli a szakértő. A második szituáció alapján forgalomba már nem helyezhető, de autóalkatrészként még értékesíthető. Míg a harmadik esetben forgalomba visszahelyezhető, ennek költségei az új tulajdonost terhelik. Győrben nagyon kevés a szabad parkolóhely, minden beszállított gépkocsival számuk növekszik.

Többségüknek itt a vég

Ha a jármű rendelkezik hatósági jelzéssel, de érvényes műszakival nem, a szabályok értelmében üzemképtelen, és egy hónapon túl engedély nélkül nem tárolható közterületen. Ha felszólítás után a tulajdonos nem jelentkezik, akkor a járművet elszállítják. Ugyanez történik akkor is, ha nincs rajta rendszám – csak ebben az esetben tíz nap a határ­idő. A legtöbbször lakossági bejelentés után intézkednek, de sokszor a közterület-felügyelő veszi észre a jeleket: például gaz nő az autó körül vagy lapos az abroncs.

Egy autó elszállítása 17.500 forintba kerül, napi tárolása 1200 forint. Aki vissza akarja kapni tulajdonát, ezzel kell számolnia. A kocsik többségének itt a vég, de olyan is akad, hogy kiváltják őket. Például egy bűnöző Olaszországból bérelt két autót, őt lecsukták, az olaszok pedig fél év után váltották ki a beszállított járművet. Olyan is akad, hogy egészen kopott járgányt is kivált gazdája 150 ezer forintért. Időnként drága luxusjárműveket is behoznak tréleren, mert forgalmi akadályt képezve rossz helyen parkoltak, ezekért persze hamar érkezik a tulajdonos. A legtöbbje azért roncs, és népautó: Opel és Suzuki.

– Egy járművet nagyon sajnáltam, hogy a bontóban végezte. Szóltak nekünk, hogy a Mészáros Lőrinc utcában 1992 óta ott áll egy Mitsubishi. Egészen ritka példány volt, persze borzasztó állapotban. Talán menthető lett volna, kár, hogy végül a bürokrácia kereke bedarálta – zárja a telep bemutatását Miletics Mór.

A lista megtekinthető Az elszállított járművek listája a rendeszetgyor.hu oldalon meg­tekinthető, bejelentést az [email protected] címen lehet tenni.