2000 forintból kihúzni a hetet

„Sokszínű közösséget alkotunk a Kossuth utcai kollégiumban. Jelenleg az ország 14 megyéjéből laknak nálunk kollégisták, három szomszédos országból határon túli magyar diákok is élnek itt. Ebben a közegben gyakran szembesülünk a fiatalok nehéz anyagi helyzetével. Több diákunknak 2000 forintból kell kihúznia az egész hetet.

A szüleik sokszor olyan kicsi büdzséből gazdálkodnak, hogy nem tudják igényelni gyereküknek a napi háromszori étkezést. A nehéz sorsú diákokért szeretnék tenni az egy héten át tartó úttal. A célom, hogy minél többüknek jusson meleg ebéd ősszel” – mondta el lapunknak Nagy Friderika, a győri Kossuth Lajos Kollégium vezetője.

Mindenkinek jár a mentőöv

Az egymás iránti szolidaritás, felelősségvállalás hosszú évek óta jellemző az intézményre, ahol 11 győri középiskola tanulói töltik életük meghatározó négy diák­évét. Nem véletlen az sem, hogy a „Lajoskollégium” a legnépszerűbb közösségi oldalon „A Mindenki kollégiuma” néven szerepel a csoportok között.

„Hiszek abban, hogy minden embernek, különösen a fiataloknak, jár a mentőöv. Az, hogy ki mennyire tud élni ezzel a lehetőséggel, elsősorban a saját döntésein múlik. Mi mindenkit a legjobb tudásunk szerint igyekszünk felkészíteni arra, hogy képes legyen átugrani az akadályokat. Megmutatjuk azt is, hogyan töltsék a diákok hasznosan a szabad­idejüket, hogyan fejlődjenek emberileg és szakmailag egy­aránt. Előfordul, hogy évtizeddel a végzés után is visszatérnek volt kollégistáink, s köszönetet mondanak az egykori támogatásért. Azok közül, akiknek sínen van az életük, többen segítenek a menzadíjak fizetésében. Arra is akad példa, hogy szülők rendezik az étkezések havi költségét, mi­­után meghallják, hogy gyerekük szobatársának ez gondot okoz” – tette hozzá. A napi háromszori étkezés havi díja 28–29 ezer forint.

Nagy Friderika napi 25-30 km-t gyalogol a 201,5 km-es út során. Fotó: Rákóczy Ádám

A nullás kilométerkőtől Lébényig

Nagy Friderika 201,5 kilométert tesz meg mától jövő szombatig a főváros és Lébény között. „Reményeim szerint minden egyes kilométerrel legalább egy ebéd ára meglesz. Annak örülnék a legjobban, ha kétszáznál jóval több meleg étel összejönne a támogatásokból” – mondta a kollégiumvezető, aki a húsvét előtti nagyhéten is útra kelt idén, akkor a Camino Benedictus útvonalat teljesítette Tihany és Lébény között, s lélekben egy-egy szakaszt felajánlott a kossuthos kollégistákért.

Most a másik hazai Camino-vonalon, a Húngarón halad majd. „A fővárosi Clark térről, a nullás kilométerkőtől indulok, s Zsámbékon, Tarjánon, Vértesszőlősön, Tatán, Nagyigmándon, Kisbéren, Pannonhalmán és Győrön át jutok a lébényi célig. Napi 25–30 kilométerrel számolok, s azt várom az úttól, hogy megszabaduljak a felesleges sallangoktól, és a fontos értékek visszakerüljenek a helyükre” – búcsúzott Nagy Friderika.

Segítsen Ön is, ha tud

Aki egyetért a győri kollégium vezetőjének céljával, s tudja patronálni a nehéz helyzetű győri kollégistákat, a következő számlaszámra utalhat: Kossuth Lajos Kollégium Győr Egyesület, HU49-10103379-18446800-01003005.

A magyar Szent Jakab-út

Fővárosi baráti társaság először 2009-ben teljesítette a hazai „Caminót”; akkor ötvenketten indultak a fővárosból, s végül hetvenen érkeztek Lébénybe. Az eltelt 14 évben hagyománnyá vált a zarándoklat, s egyre többen teszik próbára magukat mind a klasszikus, mind a Tihany-Lébény úton.