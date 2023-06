A Nyári Diákmunka Programban Tata önkormányzata és cégei is résztvesznek. Az államilag támogatott diákmunkában mintegy kétszáz 16-25 év közötti fiatalt várnak. Természetesen más munkahelyeken is lehetséges a diákmunka, csak azoknál nincs központi bértámogatás.

A program célcsoportjába azok a 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok tartoznak, akik szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán és foglalkoztatásra irányuló, vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

Heitekker Bálint tatabányai és Szabó Bernadett komáromi diákok szívesen gondolnak vissza első diákmunka élményeikre.

A programban a diákok idén is az önkormányzatoknál és az önkormányzati intézményeknél, valamint a mezőgazdaság, turizmus és a vendéglátás területén tudnak munkát vállalni. Az önkormányzati szektorban legfeljebb napi 6 órás munkaidőben lehet dolgozni, ebben az esetben a minimálbér arányos részét lehet megkeresni, az állam százszázalékos bértámogatást biztosít. A mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén legfeljebb napi 8 órás munkaidő vállalható, itt hetvenötszázalékos mértékű az állami bértámogatás. A foglalkoztatásra két hónapig, július 1. és augusztus 31. között van lehetőség.

Tata Város Önkormányzata valamint cégei és intézményei ezen a nyáron 23 féle munkakörben, közel 200 diákot várnak nyári munkára. A feladatok változatosak, a turisztikai és városüzemeltetési munkák mellett a szociális, közművelődési és adminisztrációs területen is tudnak feladatot adni a diákoknak.

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan idén is csatlakozik a Nyári Diákmunka 2023. nevű foglalkoztatási programhoz. A turisztikai csúcsszezonban nagy segítséget jelentenek a diákok. "A Tatai Városkapu üzemeltetésünkben lévő legtöbb egysége várja a 16-25 év közötti lelkes fiatalokat, akik többek között turisztikai, információszolgálati feladatokat, kisebb kertészeti munkákat látnak el, a különböző nyári rendezvényeken segítik a helyszínek előkészítését, a vendégek fogadását, kísérését. A Városkapu 16-18 diákot tud foglalkoztatni többek között a Fényes Fürdőn, a Malomkertben, a Kőfaragóházban vagy akár az Angolkertben a szabadtéri színpad rendezvényein is. Igyekszünk aszerint beosztani a jelentkezőket, hogy ki hova szeretne jönni, de figyelembe vesszük például az idegennyelv tudását is, hiszen Tata népszerű a külföldi turisták körében is.” - mondta el érdeklődésünkre dr. Cseh Georgina a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója.

A napokban átadott Malomkertben is szükség lesz diák munkaerőre.

Ködmön Kristóf (Tatai Református Gimnázium): Jónak tartom, hogy nyáron is van munkalehetőség a diákoknak, én is élek vele. A vendéglátásban fogok dolgozni, várom már, kicsit izgatott vagyok, ez lesz az első diákmunkám. Egyébként az autóvezetői jogosítványt szeretném megszerezni, ami persze sokba kerül.

Szabó Bernadett: Jó dolognak tartom a nyári diákmunkát, jó ha megismerjük a munkavilágát. Ezzel felelősséget is vállalunk. Jobban meg tudjuk becsülni a saját magunk által megkeresett pénzt. Több helye is van a pénznek, például egy márkásabb ruhadarab sokba kerül…

Foglalkoztatási tudnivalók

Az önkormányzat foglalkoztatási helyei 2023 nyarán: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Kőfaragó Ház, Angolkert, Malomkert, Tatai Fényes Tanösvény, Fényes Fürdő és Kemping,), Tatai Városgazda Nonprofit Kft., Kuny Domokos Múzeum, Szociális Alapellátó Intézmény, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár.

A diákmunkára jelentkezőknek az önkormányzat külön ügyfélfogadást biztosít a Bercsényi u.1. szám alatt található Tourinform Irodában minden csütörtökön 9- 12 óra között személyesen, ahol a diákok minden szükséges információt megkapnak. Elektronikus úton információ kérhető: [email protected] e-mail címen. A jelentkezési lapok a tatai középiskolák titkárságain is megtalálhatóak.

A programba a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (Tata, Patak köz 2.) is lehet érdeklődni. Ehhez személyes okmányok, valamint érvényes diákigazolvány szükséges.

Július 1-től augusztus 31-ig tartó foglalkoztatási program alatt a diákok központilag egységesen megállapítva, havi munkabérként szakképesítést igénylő beosztás esetén bruttó 222.300 Ft/hónap, szakképesítést nem igénylő munkakör esetén bruttó 174.000 Ft/hónap összegre számíthatnak, ami nagy segítség lehet iskolakezdés előtt.