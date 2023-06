A legutóbbi járőrözés résztvevői az Agostyáni Arborétum parkolójából közös sajtótájékoztatót követően indultak kijelölt állomáshelyeikre.

A Vérteserdő Zrt. mintegy 46.200 hektár állami erdőterületet kezel.

Limp Tibor, a Vérteserdő Zrt. Gerecsei Erdészeti Igazgatóságának vezetője kiemelte, hogy ennek a természeti kincsnek a megőrzése és az erdővagyonnal történő gazdálkodás mellett a rekreáció, a sportolás lehetőségének fenntartása is az erdőgazdálkodó felelőssége. Az illegális hulladéklerakás felszámolása évről évre nagy anyagi terhet ró a társaságra, és természetet károsító hatásai is vannak.

Egyeztetés a járőrözés előtt.

Az erdészetvezető hozzátette, hogy az akció legfőbb célja az erdőlátogatás írott és íratlan szabályainak betartatása, azon erdőlátogatók kontrollálása, akik nem jogkövető módon hajtanak be autóval, quaddal vagy motorkerékpárral. Mindez a sportolási, oktatási vagy egyéb szabadidős tevékenységet folytatók érdekeit és biztonságát, valamint a vadállomány nyugalmát is szolgálja. Kifejezte reményét, hogy a szervek közös jelenléte, a rendszeres fellépés segít megelőzni az erdőterületen történő szándékos, engedély nélküli közlekedést. Vannak persze jóhiszemű, tudatlanságból elkövetett szabálysértések is. Például amikor valaki a nyitott sorompónál behajt az erdei útra.

Dr. Madari Csaba, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, az erdőgazdasággal és az erdészeti hatósággal évtizedekre visszatekint az együttműködés számos formája. A jövőben is fontosnak tartja rendészeti téren a folyamatos konzultációt, a közös fellépéseket. Az akció­sorozat részeként kiemelten ellenőrzik a turistautakat, a földutakat, az erdőterületre való bejutási pontokat. „A szankcionálás módja széles körű. Bűncselekmény, szabálysértés ténye is fennállhat, vagy közigazgatási ­bírsággal is sújthatóak a tetten ért elkövetők” – tette még hozzá a tatabányai rendőrkapitány.

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet nagy részén és az ehhez kapcsolódó Natura 2000 területeken történik az akció. A közös járőrözés által érintett terület 90 százaléka természetvédelmi terület. A védett értékeket sok minden rombolhatja, de igyekeznek mindezeket megakadályozni – hangsúlyozta Halász Antal, a DINPI általános igazgatóhelyettese, őrszolgálat-­vezetője. Károsító tényezők például a klímaváltozás, az aszály, az invazív fajok térnyerése és az emberi tevékenység is. Felhívta a figyelmet, hogy a védett természeti területre csak írásos engedéllyel lehet behajtani. Minimum két engedély szükséges. Az egyik a természetvédelmi hatóság, a másik a terület kezelőjének hozzájárulása.

A közös akció során bűncselekmény, szabálysértés, feljelentés nem történt. Évente illegális hulladéklerakás ügyében 25–30 feljelentést tesz a Vérteserdő Zrt.

A közös szolgálatot mintegy 15–20 fő látja el az elkövetkező időszakban: a Vérteserdő Zrt. Gerecsei Erdészeti Igazgatóságának kerületvezető erdész és hivatásos vadász munkatársai, a közlekedési hatóság illetékes kollégái, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának őrszolgálata, illetve a Tatabányai, a Tatai és az Oroszlányi Rendőrkapitányság járőrei. A rendőrség részéről kutyás járőr és drónos szakember is segíti az összehangolt, komplex munkát.

Járőrkutya és gazdája az erdő sűrűjében is szolgálatban. Balra: Takács Márton, a gerecsei erdészeti igazgatóság igazgatóhelyettese és Molnár Ágnes rendőr törzsőrmester Gyömbér névre hallgató járőrkutyájával.



Az engedély kontroll

Aki engedély birtokában van, gazdálkodó, erdőlátogató, az a lehető legkevésbé zavarja meg az élőlények nyugalmát, kárt nem okoz. Aki szórakozásból, engedély nélkül lép be, nem ismerve a speciális szabályokat, akaratlanul is kárt okozhat. Például rossz nyomvonalat választva ritka, védett fajok nyugalmát zavarja meg. Ilyen például a sziklás lejtőkön tenyésző, endemikus magyar­földi husáng vagy a védett gyepekben éppen most virágzó árvalányhaj.