A leállósáv (műszaki sáv) egyrészt az üzemeltetési, mentési feladatok ellátását segíti, másrészt a műszaki hibás járművek vészhelyzetben – a forgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarva – itt várhatják meg a segítséget. A sztrádán megállni azonban még műszaki hiba esetén sem veszélytelen.

– A leállósáv elnevezés félreérthető lehet, az nem kijelölt parkoló – hívta fel a figyelmet Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. – Európai felmérések szerint átlagosan 7–10 percen belül alakul ki a sztrádák leállósávjaiban baleseti helyzet, tehát érdemes több tanácsunkat is megfogadniuk a közlekedőknek – figyelmeztetett.

Életveszélyes mutatványok

Ahogy arról a kisalfold.hu-n már beszámoltunk, több extrém és életveszélyes mutatványt is láthattunk az utóbbi években az M1-es autópályán. Az előforduló műszaki hibák miatti megálláson kívül volt, aki ott gyalogolt, futott, kerékpározott, vagy éppen robogóval hajtott fel a sztrádára.

A kommunikációs vezető lapunknak részletezte: mű­­szaki hiba esetén amennyire csak lehet, le kell húzódni a leállósáv jobb szélére. Fontos, hogy a meghibásodott járművel foglalkozó ember semmiképpen se lépje át a külső forgalmi sáv határát, sőt, a lehető legmesszebb legyen attól. A vészvillogó bekapcsolása mellett ki kell tenni az elakadásjelző háromszöget a jármű mögött úgy, hogy az érkező járművek azt időben észrevegyék, még akkor is, ha a műszaki hiba rövid idő alatt elhárítható. Ügyelni kell arra is, hogy a pályán senki ne tartózkodjon fényvisszaverő mellény nélkül, az utasok pedig szálljanak ki a gépkocsiból és menjenek a szalagkorlát mögötti védett helyre. Baleset vagy torlódás esetén fontos, hogy a mentést végző járművek akadály nélkül, a lehető legrövidebb időn belül jussanak munkavégzésük helyére, és így a normál forgalmi rend mielőbb helyreállhasson.

Gyorsabb előrejutásra tilos használni!

– Balesetveszélyes és a KRESZ szabályaival ellentétes, ha torlódás esetén a leállósávot használva próbálnak a járművek gyorsabban előrejutni, megfordulni vagy visszatolatni néhány perces időnyereség reményében. Közlekedésre igénybe venni a sávot csak akkor szabad, ha a baleseti helyszín közvetlen közelében a rendőrség erre a sávra tereli a forgalmat. Abból is könnyen balesetveszélyes szituációk alakulhatnak ki, ha torlódásban valakinek tényleg műszaki ok miatt kell kiállnia, és a szabálytalanul előző belefut egy ilyen járműbe – fogalmazott Pécsi Norbert Sándor.

Hozzátette: – Társaságunk szakembereit is érik balesetek a leállósávon, annak ellenére, hogy mi előjelzésekkel, fényberendezésekkel, táblázással hívjuk fel magunkra a figyelmet. Sok esetben sodorják el a leállósávon dolgozó gépeink tükrét, vagy figyelmetlenségből a külső sávból átlógnak az autósok a leállósávba, nekimennek járműveinknek, rosszabb esetben munkatársainknak.

Halálra gázolták az útépítőt

– Sajnálatos módon öt évvel ezelőtt az M0-s autóúton az egyik leállósávban dolgozó szakemberünket gázolta ha­lálra egy szabálytalanul, a külső sávból jobbról, a leállósávon keresztül előző külföldi kamionos. Az ilyen eseteknek nem szabadna megtörténniük.