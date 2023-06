A magyar oldalon tüntettek

A sajtótájékoztató ideje alatt több mint 30 tüntető érkezett a határ magyar oldalára, hiszen már korábban kiderültek egyes részletek az új szabállyal kapcsolatban. Transzparensekkel is készültek, amin többek között a befizetendő összeg mértéke, illetve az EU és Schengen felirat szerepelt. A demonstrálók között voltak ingázók, nyugdíjasok, de osztrák szimpatizánsok is - számolt be a volksgruppen.orf.at.

Fotó: Sebestyén Áron / Forrás: volksgruppen.ORF.at

A somfalvai községi hivatalban tartott sajtótájékoztató után Ágfalva polgármestere, Pék Zsuzsanna ismertette a magyar oldalon összegyűlt tömeggel a végleges szabályok részleteit. Itt többen nemtetszésüket fejezték ki. Thomas Hoffmann nem jött át a magyar oldalra.

Pék Zsuzsanna polgármester kiemelte, hogy segíteni fogják az ingázókat és az engedélyt igénylőket a papírmunkában, és hozzátette, ő sem lelkesedik a megoldásért. Szerinte az lenne az ideális, ha a környéken több utat tudnának építeni azokon a területeken, ahol megnövekedett a forgalom és a határátlépés.