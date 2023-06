– A „Hozzáadott érték” díj a gyerekek szorgalmát és nem az elért érdemjegyeket díjazza – mondja Paksi Tamás, a Sági Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Minden évben megkérjük az osztályfőnököket, hogy tegyenek ajánlást a díjra rövid indoklással. A díj fontos üzenete, hogy megértsük, mindannyian különböző képességekkel, adottságokkal, élethelyzettel rendelkezünk, amiből saját akaratunk, szorgalmunk segít kihozni a legtöbbet. Van, akinek elég fülelnie az órán, hogy játszi könnyedséggel legyen kitűnő a bizonyítványa, mások a matek hármasért is vért izzadnak. Ők azok, akik a legtöbb munkát fektetik a tanulásba egy-egy tanév során, ők azok, akik délutánonként játék helyett még lefekvésig gyakorolnak a másnapi dolgozatra.

Minden évben, amikor átadjuk a díjakat, a gyerekek szülei hatódnak meg inkább, hisz ők tudják a legjobban, mennyi fáradság, kín, lemondás van abban a bizonyítványban, ami hiába nem kitűnő, megérdemli az elismerést

– mondta Paksi Tamás.

Az idei díjazottak között van Benkő Vica is, akiért az egész vármegye összefogott, hogy véradással, adományokkal segítsék az akut leukémiával diagnosztizált pázmándfalui kislányt. Vica a súlyos betegsége és a rá nehezedő teher mellett is igyekezett, hogy a tanulásban se maradjon le a társaitól.

Ma családi sportnapot rendeznek Győrságon, ahol Vicának gyűjtenek. Már reggel nyolckor be lehet szállni egy kis tornával, aztán lesz zumba, kutyaiskola-bemutató, a nap közepén megérkezik egy nagy csapat motoros, akik mindenkit, aki szeretné, elvisznek egy körre. Vicát támogatni egy futballpályakör lefutásával is lehet. A nevezés becsületkasszás, de a tombola bevételét is neki ajánlották fel a szervezők. A kislánynak a kezelései során továbbra is szüksége lesz vérre, így a szülők arra kérik a véradókat, ha karjukat nyújtják, jusson eszükbe hősies kislányuk, Benkő Vica.