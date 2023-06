Július 1-jétől országos hulladékkezelést végez a Mol-társasághoz tartozó Mohu, területünkön a győri hulladékgazdálkodási cég az alvállalkozó, csak a korábbinál nagyobb területen látja el a feladatokat. Nemrégiben tájékoztatták az érintett 111 település polgármestereit a változásokról.

Major Gábor, Gönyű polgármestere a tervezett változtatásokkal kapcsolatban elmondta lapunknak, mi aggasztja a települések vezetőit.

– Az utóbbi években szerencsére már egyre tisztábbak voltak a települések és környezetük. Ez köszönhető annak, hogy sokat beszélünk a környezet védelméről, de annak is, hogy rendszeresen takarítja mindenki a háza környékét, és az önkormányzat is karbantartja az utcákat. A Föld napja alkalmából Gönyű lakói például közösen takarítják ki a falut és környékét, de a konténert, a zsákokat, a kesztyűket az önkormányzat veszi meg, a helyiek szabadidejüket áldozzák a célért – szögezte le a polgármester. – Az építési törmeléket, bútort, háztartási gépeket csak nagyobb gépekkel, teherautókkal lehet a természetből összeszedni, aminek a költsége az önkormányzatnak óriási kiadást jelent, ha az emberek nem a hulladékudvarokba viszik a szemetüket.

– A nagyszentjánosi megbeszélésen abban mindenki egyetértett, hogy a hulladékudvarok jól működnek, ezért érzékelhetően tisztábbak a települések. Tizenhét éve vagyok a falu élén. Itt voltam, amikor a legelső alkalommal több mint száz zsák szemetet szedtünk össze a takarítási akcióban. Az utóbbi időben csupán 20–30 zsák telik meg. Településünkre hozzák a szemetet Nagyszentjánosról is, ezért mintegy öt-hatezer ember használja a hulladékudvarunkat. A hallott információk szerint a legrosszabb a változásokban a tervezett mérlegelés, ráadásul úgy tudjuk, 1×1 méteres mérleget szereznének be, amire nem lehet autóval ráhajtani, hanem kézzel kell rápakolni a hulladékot, és fajtánként lemérni. Ezután levenni, félretenni, a másikat lemérni, majd a szállítójárműre visszapakolni és a megfelelő konténerbe vinni. Ez így végiggondolva is nagyon sok idő és munka. Ráadásul egyszerre csak egy ember tartózkodhat a hulladékudvarban. Meglátásom szerint, és más polgármesterek véleménye is az, hogy ez elég kaotikus állapotokat eredményez majd. Hosszú várakozásra lehet számítani. A hulladékudvar Gönyűn csütörtökön van nyitva egész nap és szombaton négy óra hosszat. A legnagyobb probléma az, hogy aki nem akar hosszadalmasan várakozni a hulladékudvar előtt, az majd beül az autójába és a Duna-parton vagy az erdőszélen szabadul meg a szeméttől. Most is van sorban állás, de gördülékenyen megy az elhelyezés, öt-tíz percet mindenki kivár. Július 1-jétől azt is meghatározzák, mennyi hulladékot lehet letenni, de ennek mennyiségéről még nincs információnk. Úgy érezzük, nem abba az irányba megyünk ezzel, hogy kevesebb legyen az erdőben a szemét – osztotta meg velünk saját és kollégái aggodalmát Major Gábor polgármester.

A Mohu tájékoztatása szerint az Európai Unió előírása az, hogy a tagállamokban 2035-re az újrahasznosítás arányát 65 százalékra kell növelni a mostani 32 százalék helyett.