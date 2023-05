Amint arról a napokban Egymilliárd forintból bővül a Piarista Gimnázium címmel beszámoltunk, a levéltár kiköltözött már és megkezdődhet a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium új szárnyának kialakítása. A kivitelezés megindult – ezt már sajtótájékoztatón jelentette be a korábbi igazgató, ma már piarista tartományfőnök, Zsódi Viktor és a térség országgyűlési képviselője, Nagy István.

Az Agrárminisztérium tárcavezetője párhozamot vont aközött, hogy magot vet el a gazdász, de a pap és a tanár is. Itt is szellemi magvetés történik. Az egykori polgármester kiemelte a piaristák szerepét a Lajta-parti városban, képzésük nyomot hagy évszázadok óta a településen. Gratulált a beruházáshoz, ahogy ahhoz is, hogy az intézmény kinőtte a falakat és új osztályokat kell indítani, ami népszerűségüket tükrözi.

Zsódi Viktor tartományfőnök szintén örömét fejezte ki, hogy elkezdődhetnek a munkálatok, és reménykedett, hogy egy év múlva itt már diákok sokasága lakhatja be a tereket.

A CAN Architects Studio Kft. társalapítója, Cseh András öregdiákként tervezte meg az új iskolaszárnyat. Egy korszerű pedagógiai intézményt álmodott meg, négy-négy tanteremmel a földszinten és az emeleten, kiszolgálóhelyekkel, ahol bontott órák megtartására is lehetőség nyílik kisebb tanulószobákkal, kihasználva a lépcső alatti teret, kisebb zugokat is. Nagy lehetőségeket rejt a tetőtér, ahol egy nagyobb közösségi teret tudnak kialakítani. A belső udvart is befedik.

Az egykori határőr laktanya helyére szintén ők készítették el a korábbi terveket. Cseh András szerint egy többéves közös gondolkodás eredményét tükrözik a mostani elképzelések is.