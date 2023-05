Bővül a piarista iskola

Mosonmagyaróvár. Új épületszárnnyal bővül a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium. A levéltár már elköltözött, és a napokban kezdődhet meg a kivitelezés egymilliárd forint kormánytámogatással. Nyerges-Zombó Katalin megbízott igazgató azzal számol, hogy egy év alatt végeznek a munkálatokkal és a gimnáziumi osztályokban 2024-ben már itt kezdődhet meg az oktatás.

Amint arról korábban beszámoltunk, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnáziumot igazgató Zsódi Viktor lett a piaristák tartományfőnöke. Kinevezése okán új intézményvezetőt bíztak meg Nyerges-Zombó Katalin személyében, július 31-ig.

– 1998-ban itt érettségiztem az iskolában, majd a latin–­történelem szak elvégzése után 2003-ban itt is kezdtem meg a tanári pályámat. 2020 óta igazgatóhelyettesként segítettem Zsódi Viktor munkáját – mesélte érdeklődésünkre Nyerges-Zombó Katalin. Mint elmondta, megbízása váratlanul érte, ez egy új szerep, új felelősség is számára, főként úgy, hogy közben ballagó osztály osztályfőnöke is, akiket érettségire is felkészített.

– Most a legfontosabb célom, hogy a 26 diákom sikeres érettségi vizsgát tegyen, többen emelt szinten is, most ők vannak a fókuszban – tette hozzá a tanárnő.

Közben egy nagy feladat előtt is áll az intézmény: a napokban kezdődhet meg a több éve tervezett bővítése az iskolának. Mint ismeretes, a korábbi elképzelést, miszerint az egykori határőrlaktanya helyére költözzenek, elvetették. Helyette a levéltár irányába bővülnének, ehhez egymilliárd forintos kormánytámogatást kaptak.

Városház utcai épületet az oktatás céljaihoz igazítva alakítják át. A Piarista Gimnázium új vezetője, Nyerges-Zombó Katalin a tervrajzot mutatja.

– A CAN Architects Studio Kft. és Cseh András öregdiákunk a Városház utcába egy korszerű pedagógiai intézményt tervezett nyolc tanteremmel, kiszolgálóhelyekkel, ahol bontott órák megtartására is lehetőség nyílik kisebb tanulószobákkal, kihasználva a lépcső alatti teret, kisebb zugokat is. Nagy lehetőségeket rejt a tetőtér, ahol egy nagyobb közösségi teret tudnánk kialakítani. A belső udvart is befednénk – sorolta az intézményvezető, aki úgy tervezi, 12 hónap alatt készülnének el a munkával, jövő szeptemberben már itt kezdhetnék tanulmányai­kat a gimnazisták. A munkaterület átadása május 19-én lesz, a kivitelező az Imocent Kft.

Itt nemrég még levéltári dokumentumokat raktároztak, hamarosan tanteremmé alakul. A felvételen Nyerges-Zombó Katalin megbízott igazgató.

– A bővülésre azért is volt szükség, mert kinőttük az iskolát. A magas nyelvi óraszám, az összetartó közösség miatt népszerű az intézményünk. 2023 őszétől már szeretnénk két párhuzamos osztályt indítani a középiskolában – hangsúlyozta Nyerges-Zombó Katalin, megjegyezve, örülnek annak, hogy ebben a patinás épületben maradhattak, ahol a piaristák megkezdték évszázadokkal korábban az oktatást. A munkálatokat az iskola részéről Albert József műszaki koordinátor fogja össze.



Levéltár helyett iskola: A felvételen Nyerges-­Zombó Katalin megbízott igazgató Albert József műszaki koordinátorral.

Nyerges-Zombó Katalin megbízott igazgató tanuló és pályakezdő is volt az iskolában