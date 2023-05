Egri Csillag, BalatonBor, RedY, Bálvány, Fuxli, MyMátra, és még sorolhatnánk az egyre szaporodó közösségi bormárkákat, amelyek lényege, hogy az adott borvidék legszebb arcát és persze ízvilágát bemutatva kedvet csináljon a borvidék többi tételéhez is. Ilyen Pannonhalmán a PH-Érték, amely tökéletesen megfelel az említett kritériumnak és amelynek immár a hatodik évjárata mutatkozott be, bízunk benne, hogy ugyanakkora sikerrel mint az előzőek.

A közösségi bor persze csak akkor hozhatja meg a várt sikert, ha sikerül egy mindenki számára elfogadható - és a borvidék adottságainak is megfelelő - szabályrendszert alkotni. Ám hiába a szabályok, a borászatban is erősen jelen van az emberi tényező. Hiszen a bor lényege többek közt éppen az, hogy a borász tudását, elhivatottságát, ízlését és filozófiáját is megjelenítse. Így a közösségi borfajtáknak is legtöbb esetben csak a neve ugyanaz, a dűlőktől a feldolgozáson át a házasításnál használt fajták és azok arányáig sok minden befolyásolja a végeredményt, így ahogy nem található két egyforma Egri Csillag, úgy PH-Érték sem. Szerencsére. Mert így ha valaki mind a hat PH-Értéket készítő pannonhalmi borász tételét megkóstolja, úgy kaphat egy igazi keresztmetszetet a borvidékről, hogy közben a borászokról is sok mindent megtudhat.

És személy szerint örülök ezeknek a kezdeményezéseknek, és ha olyan vidéken járok, ahol létezik közösségi bormárka, ki nem hagynám. Hát még, ha ott élek, ahol készül! Javaslom mindenkinek, a saját pH-értékünk mellett megyei kötődésünk is javulhat általuk.