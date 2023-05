A rendőrség, a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai és pedagógusok vettek részt azon a fórumon, aminek célja az emberkereskedelem áldozatainak felderítése és megsegítése. A programban Lajosfalviné Gulyás Györgyi szolgálatvezető, jelzőrendszeri felelős Tegyük láthatóvá az emberkereskedelmet címmel tartott előadást. Mint mondta, fontos a jelzőrendszeri tagok motiválása és a társadalom érzékenyítése, hogy ne menjenek el szó nélkül a probléma mellett. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak segíteni a bajbajutottakon rendszeres képzésre van szükség.

A cél, hogy az áldozatnak sikerüljön kiszabadulnia a gazdasági, lelki függésből. Az elkövetők fenyegetéssel, erőszakkal, emberrablással szedik áldozataikat, akiket kiszolgáltatott helyzetben tartanak. Magyarországon a szexuális célú emberkereskedelem a leggyakoribb, de találkozni csicskáztatással, rabszolgatartással és létezik a szervkereskedelem is.

Elsősorban a pedagógusokra, a védőnőkre, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársaira számítanak a segítő munkában. Fotó: Máthé Daniella

- A legfontosabb a megelőzés, hogy ne dőljenek be a szerelmi ígéreteknek és az olyan barátnőnek se higgyenek, aki azt állítja, hogy külföldön nyelvtudás nélkül is könnyedén megcsinálhatja valaki a szerencséjét - mondta a rendezvényen Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy. - Ez egy komplex jelenség, először is fel kell ismerni, ha valaki bajban van, aztán segítséget kell adni. Nem léphetünk át a probléma felett és az utcán nem fordíthatjuk el a fejünket! Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne történjenek ilyen bűncselekmények. Bárki válhat emberkereskedelem áldozatává - figyelmeztetett az őrnagy.