– Sokan már március közepén lecserélik a gumikat, figyelmen kívül hagyva a lehetséges áprilisi fagyokat – mondta a Kisalföldnek Hatvani Gedeon, a győri Hatvani Gumi­szerviz ügyvezetője.

– Azonban a legnagyobb dömping most áprilisban van, illetve májusra várható. A cserét még a szeszélyes tavasz sem nagyon befolyásolta.

– Az autósok szeretik a lehető legkésőbb lecseréltetni a nyári gumikat, illetve újakat vásárolni, azonban csak addig lehet forgalomban használni, amíg a futófelület mintaárkainak magassága eléri az 1,6 milliméteres magasságot – figyelmeztet Hatvani Gedeon.

Nem érdemes spórolni

– A felmelegedett aszfalton a téli gumik lágyabb összetételüknél és mintázatuknál fogva hajlamosabbak a gyorsabb kopásra. Nyáron a téli gumis autó fékútja, fogyasztása megnő, és az autó stabilitása is sokat csökken. Nem jó ötlet, ha a kopott téli gumira azt mondjuk: jó ez még nyáron. Egyesek azt hiszik, így spórolhatnak, akár csak egy átszerelést vagy szettvásárlást. Ez nincs így, ráadásul még veszélyes is. Amit megspórolnak az elhalasztott abroncscserén, annak többszörösét fizethetik ki, akár egy kisebb koccanás után. Autóbiztosításnál és főleg a kárrendezésnél feltétel is lehet az évszaknak megfelelő gumik használata – hangsúlyozta a győri szerviz ügyvezetője.

Tóth Károly, a soproni Gumikirály tulajdonosa szerint a közlekedési szokásokhoz kell megfelelő abroncsot választani.

– Nem mindegy, hogy valaki napi szinten ingázik, vagy csak hétvégente használja rövid távon a gépjárművét, illetve hogy milyen a vezetési stílusa. Ezért is teljesen egyénre szabott, hogy kinek, milyen típusú, akár négy évszakos vagy téli-nyári szettet érdemes felrakatni – fogalmazott.

Folyamatos a drágulás

Tóth Károly szerint az utóbbi időben rendkívül megemelkedett az autógumik ára, érezhető a vásárlókon is, hogy az olcsóbbat keresik, de azért szem előtt tartják az ár-érték arányt.

– Én egy japán gumigyártó termékeire esküszöm, mert szerintem az a legmegbízhatóbb, és a garanciális problémák is elenyészők. Lehet az abroncscserét húzni-halasztani, de 20 fok feletti hőmérsékletnél már nagyon ajánlott lecserélni a télit nyárira. Ezt inkább akkor halogassuk, ha a következő szezonra már úgysem használnánk a télit. A drasztikus emelkedés miatt sokan ki is használják ezt – fejtette ki a soproni szerviz tulajdonosa. – Fontos a biztonság, de a mai középosztályú abroncsok között már nincs nagy különbség. Sokaknak fájdalmas ki­­adás egy új szett, így a használtpiacon nézelődnek, viszont ez sok kockázattal járhat. Általában maximum 10 évet jósolnak egy garnitúrának, viszont ez mit sem ér, ha nem megfelelő helyen tároljuk, illetve a használatbavételtől is függhet. Mindenképp UV-fény-mentes helyen tartsuk az abroncsokat, mert a naptól könnyen elöregedhetnek és megrepedezhetnek – hangsúlyozta Tóth Károly, aki szerint a személyes kapcsolaton és megbízható szervizen múlik, ki hol cseréltet. Más szolgáltatásokkal ellentétben gumicserére kevesen járnak át Sopronba Ausztriából.

Önkiszolgáló autószerviz

Néhány hónapja nyitotta meg kapuit Győr határában a Szereld Magad Műhely, ahol az autó­jukat szerető és hozzáértő járműtulajdonosok mindenféle kisebb szervizt elvégezhetnek maguk.

– Az elmúlt hetekben és napokban is többen igénybe vették a műhelyt és nálunk cserélték le az autójuk kerekét. Gumiszerelő gépünk nincs, mivel ahhoz már több tudás és rutin kell, mint egy egyszerű kerékcseréhez, de akinek felnin van a téli és a nyári szettje is, könnyen válthat a ménfőcsanaki műhelyben – mondta el Kőváry Roland, a hely tulajdonosa.

A Szereld Magad Műhely azoknak kényelmes, akik csak kereket szeretnének cserélni, hiszen náluk az emelő és minden szükséges szerszám megtalálható. Nemcsak olcsóbb a bérlési díj, de az időpontra sem kell heteket várni.