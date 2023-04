Gond van a kutakkal, írtuk meg pár napja. Az 1992 előtt létesített, engedéllyel még nem rendelkező ásott vagy fúrt kutakat a törvény szerint december 31-ig be kell jelenteni. Sok kérdés nem tisztázott még az üggyel kapcsolatban, a kúttulajdonosok tanácstalanok.

– Hagyják békén a belterületi, vagy más néven jegyzői ásott és fúrt kutakat, amelyek csak talajvizet használnak! Kár erre a tintát is pazarolni, nemcsak a papírt! – szólalt meg Németh Gergely, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Agrárkamara elnöke. – Most ötpercenként jelenik meg hírként, hogy ekkora büntetést kaphatunk, ilyen és olyan hatalmas papírmunka vár ránk. Nehéz ezek között kiigazodni, fenyegetve érzi magát az ember. Ezt felejtsük el, mert ezzel csak egyesek járnak jól, mondjuk olyan kútfúrók, akik most a zavaros helyzettől pénzt remélnek – részletezte aggályait a Kisalföldnek.

Németh Gergely, a vármegyei agrárkamara elnöke szerint az 1995. évi vízgazdálkodási törvényt kell megnyugtatóan rendezni. Véleménye szerint kizárólag azokon a településeken érdemes regisztrációhoz kötni a kutak engedélyét, ahol a szennyvízelvezetés még nem megoldott. Ahol ez megoldott, ott felejtsük el.

– Ha valaki a talajvízből öntözésre vesz ki vizet, az a mikroklímát javítja, a felszín alatti édesvízkészletünket nem károsítja, nem befolyásolja a vízgazdálkodást, főleg a Kisalföldön – jelentette ki. Azt is elárulta, hogy Szanyban, ahol polgármester, eddig egyetlen kérelem érkezett kút engedélyezésére.

Soós Béla szanyi kiskerttulajdonosnak egy fúrt kútja van.

A mezőgazdasági kutak rendben

A mezőgazdasági kutakat a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) kezeli. Egy gazda támogatást is csak úgy tud igényelni öntözésre, hogy megvan a szükséges vízjogi engedély, minden jogszabályban rögzített, ez a terület a vármegyei agrárkamara szerint szabályozott.

– A mi véleményünk az, hogy mindenki várjon még, nem eszik olyan forrón a kását. A most kihirdetett határidő még messze van, beszéljünk erről akkor, ha közeledik az év vége – foglalta össze a kamarai elnök.

Van, amit be kell jelenteni

Major Béla kajárpéci gazda hidroglóbusszal rendelkezik egy volt tsz-telepen. A vízkivételi hely műholdról is látszik. Major Béla nyolc hektáron gazdálkodik, de mivel már megszűnt az állattartás, sok vizet nem használ.

– Sokan attól tartanak, ha már minden kutat regisztráltak, majd adót is kell fizetni utánuk. Persze ami nagy mennyiségű vizet vesz fel, azt érthető, ha be kell jelenteni – hangsúlyozta Major Béla. Szerinte az is nagy kérdés, hogy miként lehet ellenőrizni a kutakat, hiszen egy drón elől könnyű elrejteni őket akár egy épületbe.

Varga Szilárd szanyi kiskerttulajdonos udvarán egy épített kút áll.

Keresik a megoldást

Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán közölte: újabb változtatásokat és egyszerűsítéseket kezdeményez a kutak szabályozásában az Agrárminisztérium.

A miniszter úgy fogalmazott: az adminisztratív költségek visszaszorítása érdekében kezdeményezik a kutak vízmérő órával történő felszerelési kötelezettségének eltörlését. Ezzel az 50 méternél nem mélyebb és védett vízbázissal nem érintett területeken minden költség nélkül, egy egyszerű bejelentéssel legalizálhatóak lesznek a kutak. Így továbbra is díjmentesen lehet üzemeltetni a korábban létesített és bejelentési kötelezettségnek megfelelő kutakat. A szabályozás célja az, hogy megoldódjon az az évek óta súlyosbodó probléma, amelyet az engedély nélkül kialakított kutak jelentenek a mezőgazdaságnak.