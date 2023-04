Aki a december végi határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült ásott vagy fúrt kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetni, amely magánszemélynél akár 300 ezer forint, nem magánszemélynél egymillió forint is lehet.

A kút engedélyeztetése illeték- és díjfizetési kötelezettség mentes, viszont az eljárás során felmerülő egyéb költségeit, így a szakember bevonásának pénzügyi terheit a kérelmező viseli.

Az engedélyezést a települési önkormányzat jegyzője, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a Nemzeti Földügyi Központ folytatja le.

Fúrt kúthoz szakember kell

Gulyás Csaba 1986 óta tevékenykedik a szakmában, Várpalotán végzett mint mélyfúró szakmunkás. Nemcsak Győr-Moson-Sopronban, de az egész országban fúr kutakat. – Egy ásott és vert kút fennmaradását a tulajdonosa szakértő bevonása nélkül is kérelmezheti a jegyzőnél egy egyszerű nyomtatványon, néhány tulajdonosi, ingatlan- és kútadat megadásával, valamint fénykép csatolásával, ez nem kerül pénzbe.

Fúrt kútnál azonban szakembert kell bevonnunk. Ha a kút mélyebb, mint ötven méter, a katasztrófavédelmet is be kell vonni az eljárásba. A költségek néhány tízezer forintosak, viszont ha mélyebb, több százezer is lehet. Beszéltem néhány, a vizsgálatokat műszerekkel végző geofizikussal, szerintük a végösszeg 150 ezertől 400 ezer forintig terjedhet. Hogy ezeket a kutakat fogják-e és miként ellenőrizni a jövőben, azt bizony nem tudom – tájékoztatta lapunkat Gulyás Csaba.

Év végéig nincs bírság

Győr jegyzője, Nagyné dr. László Edit közölte lapunkkal: a jegyző hatáskörébe jellemzően a háztáji kerti talajvízkutak tartoznak, pontosabban azok a kutak, amelyek nem érintenek vízbázist, valamint karszt- vagy rétegvízkészletet; legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek; épülettel vagy építésre jogosultsággal rendelkező ingatlanon állnak, és magánszemély házi ivóvíz- vagy háztartási igényét elégíti ki.

Ezek közül akárcsak egy nem teljesül, akkor a katasztrófavédelmi igazgatóság, illetve a mezőgazdasági öntözési célú kutak esetében a Nemzeti Földügyi Központ hatáskörébe tartozik a kút engedélyezése. A jegyzői engedélyezésről, a feltételekről részletesen Győr honlapján (www.gyor.hu) és a polgármesteri hivatal környezetvédelmi osztályán tájékozódhat.

Bertalan Ferenc olvasónknak Darnózselin található kertjében van egy 12 méter mély fúrt kútja, amit locsolásra használ. – Tudomásom szerint keresni kell egy olyan szakembert, aki a kút bejelentéséhez szükséges műszaki adatlapot kiállítja és utána a területileg illetékes jegyzőhöz kell benyújtani a kérelmet – mondta lapunknak Bertalan Ferenc.

Mezőgazdasági öntözésre

Az Agrárminisztérium sajtóosztálya kérésünkre közölte: hatáskörükbe a mezőgazdasági célú öntözőkutak engedélyeztetése tartozik.

Mint írták, ha a kutat karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele nélkül, talaj-, illetve talajvízszennyezéssel nem érintett területen létesítették és annak talpmélysége az 50 métert nem haladja meg, illetve az első vízzáró réteget nem éri el, az év vége előtti bejelentés esetén mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól. Lényeges az is, hogy a kút csak az üzemeltetője művelésében álló földterületek öntözését biztosíthatja és kútvízmérő órával felszereltnek kell lennie.