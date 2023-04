A Soproni-hegységben, a Muck-magaslaton, csodálatos, idillikus természeti környezetben bújik meg a város új, erdei szállása, amely negyven fő befogadására alkalmas. A most megvalósult fejlesztés a régióban is hiánypótló, hiszen Sopronban és térségében kevés az olyan turisztikai szállás, amely csoportos látogatókat, osztálykirándulókat vagy tábort tud elszállásolni erdei környezetben. Elsődleges célja a gyerekek és a fiatalok egészséges életmódjának fejlesztése, de a családok, a parkerdőbe látogató vendégek és a turisták erdőélményét is szolgálja. Másik kiemelt funkciója, hogy az egyetem gyakorlati oktatása során mind a hallgatók, mind az oktatók igénybe vehessék a turistaház szolgáltatásait, így egyszerűbbé válnak a kutatások, oktatási feladatok, meghosszabbíthatják a terepen tölthető időt.

A turistaház Sopron belvárosától öt kilométerre, aszfaltos úton helyezkedik el, az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadaspark közvetlen szomszédságában. Az új épület nyolc önálló szobával rendelkezik, melyhez saját fürdőszobák is tartoznak. A melegítő konyhán kívül multimédiás lehetőségekkel is felszerelt belső közösségi tér is szolgálja az idelátogatók kényelmét.