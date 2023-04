A KSH adatai között böngészve azt is megnéztük, melyik gazdasági ágazatban mekkora az átlagfizetés, mennyit visz haza egy fizikai és szellemi foglalkoztatott, és melyik területen dolgozók kapták a legnagyobb és a legkisebb fizetésemelést.

– Az energia- és élelmiszerárak drasztikus emelkedése 2022-ben rendkívüli, évközi béremelésekre kényszerítette a vállalatokat – mondta el a Kisalföldnek elöljáróban Hajdu-Smahó Melinda, a Széchenyi István Egyetem Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszékének adjunktusa.

A bérnövekedés elsősorban az alacsonyabb fizetésű munkavállalói csoportokat érintette, illetve azokat az ágazatokat, mint például a feldolgozóipar, ahol a szakképzett, jellemzően fizikai foglalkozású munkaerő megtartása versenyképességi tényező – részletezte az adatokat Hajdu-Smahó Melinda, a Széchenyi-egyetem adjunktusa, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa.

A győri székhelyű Átrium Építőmester Kft. kivitelezési munkákkal foglalkozik az országban. Legutóbb 15 százalékot emeltek dolgozóik bérén, mert tudják, hogy a szakképzett munkás nagy kincs. Most is kőműveseket keresnek. Helyzetük jól mutatja a régiós állapotokat: emelni kell, mert a munkaerőt meg kell tartani. Győr-Moson-Sopronban tavaly a bruttó átlagkereset 538 ezer, az adókedvezmény nélkül számított nettó átlagkereset 358 ezer forint volt. A bruttó és nettó átlagkereset – a közfoglalkoztatottakkal együtt számítva – egyaránt 16 százalékkal múlta felül a 2021. évit. A növekedés üteme elmaradt az országostól, egyben a vármegyék és a főváros körében az egyik legalacsonyabb volt. Igaz az is, hogy a keresetek nagysága 4,3 százalékkal meghaladta az országos átlagot.

A szakképzett kétkezi munkást nagy becsben tartják. A győri székhelyű Átrium Építőmester Kft. 15 százalékkal emelte a béreit. Képünkön Hornyák Vidor kőműves és Kun Gábor műszakvezető.

Forrás: Átrium Építőmester Kft.

Magasabb bázisérték

Hajdu-Smahó Melinda kifejtette: a magasabb fizetéskategóriába tartozó, többnyire szellemi foglalkozású munkavállalók esetében a béremelés mértéke jellemzően tíz százalék alatt maradt. A közigazgatási ágazatban jelentősen növelte az átlagkeresetet a rendvédelmi dolgozók elmúlt évi fizetésemelése.

– Területi összehasonlításban az Északnyugat-Dunántúlon eleve magasabb bérszintről (bázisértékről) indult a fizetések emelkedése, ezért a növekedés százalékos értéke kisebb. Az abszolút számokat tekintve látszik, hogy a legmagasabb nettó átlagkeresetek a főváros után 2022-ben is Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében voltak elérhetők – elemezte a szakértő.

A képen Hajdu Smahó-Melinda szakértő.

Forrás: Kisalföld Archív

Verseny- és költségvetési szféra külön

A vármegyében a humán egészségügyi, szociális ellátás gazdasági ágazatban egy fizikai foglalkoztatott nettó 192 ezer forintot, az oktatásban dolgozó szellemi foglalkozású 300 ezer forintot keresett, ellenben egy feldolgozóipari szellemi foglalkoztatottságú 575 ezer forintot (további adatok a címlapon a táblázatban találhatók). A versenyszférában dolgozó fizikai foglalkoztatásúak nettó 311.043, a szellemiek 476.538 forintot, a költségvetési szférában a fizikai foglalkoztatásúak nettó 257.648, a szellemiek 336.043 forintot vihettek haza. A fizikai foglalkozásúak átlagkeresete az egész országban Győr-Moson-Sopronban volt a legmagasabb.

A rendvédelmiek jól jártak

A legnagyobb emelést egy év alatt a közigazgatási, rendvédelmi dolgozók kapták, 26,6 százalékot, őket a pénzügyi, biztosítási területen dolgozók követik 22,3 százalékkal, majd az egészségügyi és szociális dolgozók 21,9 százalékkal. A lista végén az „egyéb szolgáltatásban” alkalmazásban állókat találjuk 0,7 százalékkal, illetve a bányászatban, kőfejtésben alkalmazottakat, akik nettó fizetése 9,3 százalékkal emelkedett. A szerelőknek is meg kellett elégedniük 13 százalékos átlagos béremelkedéssel. A rekorder a közigazgatás, védelem területe (másfélszer többet kaptak kézhez januárban), míg az egyedüli visszaesők a pénzügyi, biztosítási tevékenységet végzők, akik 2021-es fizetésük 94 százalékához jutottak csak hozzá átlagosan egy évvel később.