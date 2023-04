Tatabányán húsvéti forgatag részesei lehettek azok, akik húsvéthétfőn A Vértes Agorája környékén jártak. Délután sokféle program várta a családokat, kis- és nagyobb gyerekeket egyaránt. Természetesen itt is volt nyuszisimogató a kicsik örömére. Nagy élvezettel próbálhatták ki a gyerekek a különféle népi játékokat, felülhettek a fa körhintára. Népszerű volt a tojáskeresés, a megtalált tojásokat szerencsekerék forgatására válthatták be, minden forgatás nyert. Fellépett a Bányász Táncegyüttes és a Dobroda zenekar, valamint Rosta Géza zenés, interaktív gyermekműsorral lepte meg a gyerekeket. A Bányász Táncegyüttes a hagyományos locsolkodást is bemutatta, igaz, nem vödörből, hanem szódásszifonból eresztettek vizet a lányokra, asszonyokra.

Nagy népszerűségnek örvendett a nyuszisimogató.

Először rendeztek húsvéthétfőn programokat A Vértes Agorája előtti téren – tudtuk meg Nagy Annától, az Agora munkatársától. – Sokféle változatos programot tudtunk szervezni, sokan jöttek ki a Szent Borbála térre. A húsvéti tojáskeresés népszerű volt és az időjárás is jóra fordult. Jövőre szeretnénk ugyanitt megrendezni a húsvéti programokat – tette hozzá Nagy Anna.

Sárberek városrész apraja-nagyja a szánkózódombnál gyülekezett hétfőn délután. Szerencsére nem szánkózni jöttek, jó idő volt, tojást gurítani érkeztek a gyerekek. – A fiatal városrésznek még nincsenek igazán hagyományai, most teremtik meg azokat – tudtuk meg Frankné Farkas Gabriella önkormányzati képviselőtől. Erre kiváló alkalom a húsvét, közösségek alakulnak ki, például a tojásgurítás révén. Más jeles napokra is szerveznek programokat.