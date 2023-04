Tapasztalatok

A honvéd kadét programban résztvevő diákok, tanárok is elmondták tapasztalataikat szerdán a Magyar Honvédség 7. Területvédelmi Ezred Győrújbaráton szervezett regionális konferenciáján, melyen a Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém vármegyébe települt katonai szervezetek parancsnokai, az oktatási intézmények, szakképzési centrumok vezetői vettek részt.

Jövőre már négy iskolában a Nyugat-Dunántúlon

– A honvéd kadét program nem egy katonai kiképzés. A fiatalokat honvédelmi ismeretekre oktatjuk. Megismerkednek a Magyar Honvédség katonai szervezeteivel és korosztályuknak megfelelő fizikai felkészítést is kapnak. Támogatjuk, mentoráljuk a iskolákat. Az a célunk, hogy a régióban növeljük a programban részt vevő iskolák számát. Azért is hívtuk meg a szakképzési centrumok kancellárjait, a tankerületek igazgatóit, hogy halljanak a honvéd kadétprogramról.

A már csatlakozott intézmények is elmondták tapasztalataikat. A konferencián résztvevő kadétok is beszélnek arról, mit nyújt számukra a program. A győri Bercsényi iskola kadétjai rögtönzött akadálypályát is teljesítettek – mondta el dr. Horváth Zoltán ezredes, a Magyar Honvédség 7. Területvédelmi Ezred parancsnoka, aki arról is beszámolt, hogy jelenleg a győri Bercsényi és a mezőörsi iskolában, valamint a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban működik a honvéd kadét program, de jövőre a már Savaria középiskolában is beindul a képzés.