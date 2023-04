A VOSZ Komárom-Esztergom Vármegyei Szervezete megtartotta rendes taggyűlését, amely egyúttal gazdasági-vállalkozói fórum is volt. A rendezvényen Pordán Zsigmond, a szervezet vármegyei elnöke köszöntötte a vendégeket, köztük a VOSZ országos elnökét, Eppel Jánost, Perlusz László főtitkárt, dr. Kancz Csaba vármegyei főispánt és dr. Veres Zoltán vármegyei jegyzőt.

Dr. Kancz Csaba gratulált a VOSZ eddig elért eredményeihez és kiemelte, hogy a kormányhivatal saját eszközeivel törekszik támogatni a vállalkozásokat. Beszélt a pályázati és támogatási lehetőségekről, a munkaerőpiaci helyzetről, a hátrányos helyzetűek munkához jutásáról.

A fórum szakmai előadásait Becsey Zsolt, az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza tartotta. Rávilágított a magyar gazdaság helyzetére, a kedvező és kedvezőtlen folyamatokra. Felhívta a vállalkozók figyelmét, hogy az energiafüggőség miatt is Magyarország befektetői részről kockázatosabb, gazdasági stagnálás várható, az élelmiszerárak pedig várhatóan nem csökkennek majd jelentősen. A megyében a foglalkoztatottság most még az átlag felett van, de helyenként munkaerőhiány is jelentkezhet, a bérek viszont az országos átlagnál magasabbak. Az elemző összességében nehéz időszakot prognosztizált, de véleménye szerint az infláció a második félévtől mérséklődni fog.

A rendezvényen Eppel János elnök tájékoztatást adott a megújuló VOSZ ötéves stratégiájáról és cselekvési programjáról. A szervezet új stratégiája három pilléren nyugszik: a közösség, az együttműködés és az aktivitás. A VOSZ törekvése, hogy minden megyében új, magas színvonalú szolgáltatóirodát hozzon létre, amely a vállalkozói igényeket minél színvonalasabban tudja kiszolgálni. Tatabányán az elmúlt év végén – elsők között az országban – átadták az új VOSZ-irodát, ahol a mikro-, kis- és középvállalkozások igénybe vehetik a Széchenyi Program szolgáltatásait és vállalkozói tanácsadást kaphatnak, akár induló vállalkozásként is.

Tortával ünnepelte a szövetség 35. születésnapját a Komárom-Esztergom vármegyei szervezet. Fotók: K. T J.

Széles Anikó, a Sky Marketing Kft. tulajdonos-ügyvezetője a szervezet kommunikációját, új arculatát és a megújult kommunikáció eszközeit mutatta be. Az új kommunikáció lényege, hogy „minden vállalkozókat érintő kérdésre van VOSZ-válasz!”.

Pordán Zsigmond, a VOSZ vármegyei elnöke tájékoztatta a tagokat az elmúlt év eredményeiről. Továbbra is nagy kihívásnak tartotta az orosz–ukrán háborút, véleménye szerint a megnövekedett energiaárak és a magas infláció alapvetően meghatározzák a vállalkozások helyzetét. A VOSZ-nak továbbra is mindent meg kell tennie annak érdekében hogy elérje a kormányzatnál a vállalkozások támogatását. Kiemelte, hogy a VOSZ vármegyei szervezetében is jelentős változások történtek, a szolgáltatóiroda új munkatárssal bővült, hogy minél magasabb színvonalon, rövid határidővel tudják a vállalkozói igényeket kielégíteni. A Széchenyi Kártya Program termékei mellett tevékenységük tanácsadással is kiegészült, a taglétszám dinamikusan bővül.

Szeptemberben rendezik meg a megyei Prima Gálát, egybekötve a Komárom-Esztergom Vármegyei Vállalkozók Napjával. A rendezvény végén tortával ünnepelték a VOSZ 35. születésnapját.