Ne történjen baleset! De ha mégis bekövetkezik, legyünk tisztában azzal, hogy mit kell tennünk

– ezzel a mottóval indított kampányt a GYSEV Zrt. A vasúttársaság így hívja fel a közlekedők figyelmét azokra a táblákra, amelyeket közvetlenül a vasúti átjárók előtt helyeztek el.

A GYSEV Zrt. igyekszik a lehető leggyorsabban reagálni a közlekedés során felmerülő problémákra, és ennek elősegítésére helyezték el a „Vészhelyzet esetén értesítendő” táblákat. A vasúttársaság teljes vonalhálózatán jelenleg 270 darab vasúti átjáró található, melyek többségében kihelyezték a sorompó azonosító számát is tartalmazó információs táblákat.

A táblán szereplő telefonszám felhívásával, az érintett vasúti átjárót és vonalszakaszt felügyelő és irányító vasúti forgalomirányító érhető el.

„A telefonszám minden olyan esetben hívható, amikor az átjáróban a közúti jármű ott elakadt, vagy rosszabb esetben baleset történt. Amennyiben valaki a vasúti közlekedést veszélyeztető helyzetet tapasztal pl. idegen tárgyat, köveket lát a vasúti pályán, szintén hívhatja a munkatársunkat. Abban az esetben is hívható a feltűntetett telefonszám, ha az átjáró műszaki meghibásodását észlelik, pl. csapórúd törést, sötét fényjelzőt, vagy a sorompó megrongálását” – mondta el Dávid Béla, a GYSEV Zrt. üzembiztonsági kiemelt szakértője.

A bejelentő hívása után a vasúttársaság munkatársai azonnal intézkedni tudnak: pontosan beazonosítják az érintett vasúti átjárót, majd az elhangzott információk alapján felmérik a helyzet súlyosságát. Amennyiben szükséges, leállítják a vasúti forgalmat az érintett szakaszon, illetve értesítik a rendőrséget, szükség esetén a baleseti mentő és elhárító egységeket.

A hívások akkor is hasznosak, ha valaki a sorompó meghibásodását jelenti be, ugyanis van olyan üzemzavar, amely az irányítóközpontból korrigálható. A gyors beavatkozással pedig akár egy komolyabb baleset is megelőzhető. Ezért hívja fel a GYSEV Zrt. a közlekedők figyelmét a vasúti átjárókban elhelyezett „Vészhelyzet esetén értesítendő” táblákra.