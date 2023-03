A kivitelezés még 2021 első felében kezdődött, és határidőre el is készülnek a munkálatokkal. A megújul és kibővül a meglévő Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, az elavult strand pedig látványos vízi komplexummá alakul. Épül egy több mint 300 férőhelyes parkolólemez, amit nem csak a fürdő látogatói, de a lakosság is használhat.

Felkerült a Győri Vízi Élménypark szódásszifont formázó csúszdatornyára a szifonfej is, így elnyerte végleges formáját.

A hétszintes építmény tetejére 30 fős lift szállítja fel a vendégeket, amire külön szalagon érkezenek majd a négy és két személyes csúszda-matracok. Az öt csúszdát modern fény és hangeffektek, sebességmérő, valamint beépített fényképezőrendszerekkel is felszerelik. A csúszdatorony mellett a 12 éven aluli gyermekeknek is már majdnem teljesen elkészült a kültéri, színes dzsungel tematikájú medence csúszdavárral. A Rába Quelle főépülete is teljes felújításon esik át, valamint kibővítették a korábbi fürdőt. A munkások gőzerővel dolgoznak kint és bent is, burkolnak, terepet rendeznek, csempéznek és már az első festések is megvoltak néhány helyen.

- Kialakították a gépészet, a vendéglátóegységek és az éttermek tereit. Zajlik a háromvízlépcsős lagúna medence végső burkolása, ami szintén látványos eleme lesz az élményparknak. A Hajós Alfréd által tervezett ikonikus, műemlék épület örökség védelem alatt áll, aminek visszaállították eredeti, pompei vörös színét. Azonban új funkciót kap, mivel kitűnő panoráma nyílik az épületből Győr egyik legszebb pontjára a Püspökvárra és a Mosoni-Duna - Rába folyók torkolatára - fejtette ki Simon Róbert Balázs a sajtóbejáráson.

Azt is elmondták, hogy az egykori győri strandöltöző épülete előtti tér később szabadtéri koncerteknek, előadásoknak és vetítéseknek ad helyet. A lebetonozott területen Hanyistók történetének is emléket állítanak a kivitelezők.