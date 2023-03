2023. március 31-től április 7-ig Herceghalom – Mosonmagyaróvár, valamint Szárliget –Tatabánya állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Hegyeshalom – Budapest vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A Budapest–Hegyeshalom vonalon március 17-től 19-ig, továbbá március 24-27-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek a Herceghalom és Mosonmagyaróvár között végzett pályakarbantartás miatt. Néhány esti és hajnali S10-es vonat korábban közlekedik (4961, 4951, 4930, 4819, 4909).

Március 24-én 22 órától 26-án üzemzárásig a Győr és Bruck a.d. Leitha között közlekedő EuRegió vonatokról Hegyeshalomban másik szerelvényre kell átszállni. Március 31-én és április 1-jén a 4961 számú vonat korábban közlekedik.

Április 1-én és 2-án a 4429, 4439, 4418 és 4428 számú vonatok nem közlekednek, a többi S12-es vonat pedig megosztva, Budapest-Déli – Szárliget és Tatabánya – Oroszlány között közlekedik. Április 1-től 2-ig a 4930 számú vonat teljes útvonalán, a 4909 számú vonat Győr – Biatorbágy, a 4989 számú vonat Tatabánya –Biatorbágy állomások között korábban közlekedik.

Az Osztrák Vasút területén végzett pályakarbantartási munkák miatt április 1-től 7-ig az rjx41 és EN463 számú vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Az rjx41 számú vonat az alapmenetrendhez képest 60 perccel korábban közlekedik.

----------

A Győr–Celldömölk, a Celldömölk–Ukk és az Ukk–Balatonszentgyörgy vonalon március 16-tól 18-ig pályakarbantartási munkák miatt a vonatok módosított közlekedési rend szerint közlekednek, több szakaszokon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

----------

A GYSEV Szombathely–Sopron vonalán végzett pályakarbantartási munkák miatt március 17-én a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Bük és Sopron között pótlóbuszok szállítják az utasokat a délelőtti vonatok helyett. A Sopron–Szentgotthárd viszonylatú vonatok menetrendje Szombathely és Szentgotthárd között nem változik.

A GYSEV Szombathely–Hegyeshalom vonalán végzett pályakarbantartás miatt április 11-től 14-ig a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Az InterCity vonatok helyett Szombathely és Csorna, a személyvonatok helyett Porpác és Csorna között pótlóbuszok közlekednek. Az InterCity pótlóbuszok eltérő menetrenddel és megállási renddel közlekednek, továbbá a személyvonati pótlóbuszok Ölbő-Alsószeleste vasútállomás helyett Ölbő, Beregszer Volánbusz megállóban állnak meg. A Keleti pályaudvar–Graz közötti 312-es Mura IC és a Ljubljana–Keleti pályaudvar közötti 311-es számú Dráva InterCity a teljes útvonalon változatlan menetrend szerint közlekedik.

A GYSEV Hegyeshalom–Rajka vonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt április 11-től 13-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Egyes vonatok helyett pedig Hegyeshalom és Rajka között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A GYSEV Fertőszentmiklós–Pomogy (Pamhagen)–(Neusiedl am See–Wien Hbf) vonalán végzett karbantartási munkák miatt április 3-tól 5-ig pótlótóbuszok közlekednek Fertőszentmiklós–Pomogy állomások között, illetve Pomogy–Neusiedl am See állomások között, módosított menetrend szerint. Az autóbuszok Fertőszéplak-Fertőd vasúti megállóhely helyett Fertőd, Gránátos ház Volánbusz megállóhelyen állnak meg, továbbá Pomogy (Pamhagen) állomásról továbbutazóknak másik autóbuszra kell átszállniuk. Pomogy (Pamhagen)–Neusiedl am See állomások között több vonat menetrendje is módosul, erről részletes tájékoztatás a raaberbahn oldalon érhető el.

A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon. A részletes menetrend megtalálható a Mávcsoport internetes honlapon a Vágányzári hírekben. A GYSEV vágányzári menetrendjei ITT>> olvashatók az Info menüpontra kattintva.