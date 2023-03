Az Újvárosi Művelődési Ház 1848. március 15-ére emlékező rendezvényén kedden beszédet mondott Szeles Szabolcs alpolgármester. Kiemelte, hogy nekünk magyaroknak a szabadságot sosem adták ingyen, azért mindig küzdenünk kellett. Emlékeztetett rá, hogy Győrt a márciusi ifjak a Magyar Marseille-ként is emlegették.

"Ma is nehéz időket élünk, társadalmi és energiaválság van. Az összefogás és a szeretet segíthet, erre is megtanítottak minket 1848 hősei. A saját utunkat kell járni, bármit is gondol a világ" - fogalmazott Szeles Szabolcs.