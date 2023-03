Dr. Szerencsés László, a KEMKIK elnöke köszöntötte az évnyitóra érkezetteket, köztük Bencsik János és Erős Gábor országgyűlési képviselőket, Czunyiné dr. Bertalan Juditot, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosát, valamint dr. Kancz Csaba vármegyei főispánt, Popovics Györgyöt, a Komárom-Esztergom Vármegyei Közgyűlés elnökét, cégek vezetőit, valamint települések polgármestereit.

A kamara elnöke szólt arról, hogy kamaránk történetében először fordul elő, hogy gazdasági évadnyitót tartanak, melyet Czunyiné dr. Bertalan Judittal, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossal közös gondolat eredményeként rendeztek meg.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke, Bencsik János országgyűlési képviselő, Erős Gábor országgyűlési képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter, Hernádi Ádám esztergomi polgármester, Szerencsés László, a KEMKIK elnöke, dr. Kancz Csaba főispán és Zoltai Dániel megyei képviselő. Fotó: Nagy Tamás

„Komárom-Esztergom vármegyét az ipari parkok vármegyéjének is lehet nevezni. Az itteni ipari parkok nagyságukból adódóan is meghatározóak az egész nemzetgazdaság számára, és a még rendelkezésre álló területek további fejlesztéseket is lehetővé tesznek” – mondta köszöntőjében a területfejlesztési miniszter.

Szerencsés László, a KEMKIK elnöke kiemelte, vállalkozóik körében mindennapi tapasztalat, hogy Komárom-Esztergom vármegye gazdaságának helyzete stabil és a gazdasági teljesítőképesség statisztikái is ezt támasztják alá.

Területileg az ország legkisebbjeként a vármegyék által előállított bruttó hazai termék közel öt százalékát itt termelik meg. A vármegyék közül Komárom-Esztergomban a legmagasabb az egy lakosra jutó termelési érték, az országos átlag 2,6-szerese.

– Gazdasági eredményeink megalapoztak egy bizonyos szintű fejlettséget, elértünk egy bizonyos jólétet, de a fejlődés újabb és újabb kihívásokat hoz magával, melyekhez aktív munkával kell alkalmazkodnunk, hogy megőrizhessük a magyar gazdaságban elfoglalt helyünket – mondta az elnök, majd hozzátette, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara mindent megtesz azért, hogy előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését.

Bencsik János köszöntőjében két, a térségünket érintő kérdést vetett fel. Elsőként a környei elkerülő út megépítésének és a tatabányai „szénszállító út” rekonstrukciójának fontosságát. Ezek nélkül „öngyilkosság” lenne az autópálya 2x3 sávossá történő átépítésének megkezdése. Másodikként a természeti erőforrások takarékos és hatékony felhasználásának fontosságát emelte ki, mely magában foglalja a víztakarékos technológiák alkalmazásának hatóságok általi előírását is.

Erős Gábor, Esztergom és térsége országgyűlési képviselője köszöntőjében arról szólt, hogy szerinte prioritás az úthálózat fejlesztése. – Magyarország egyik motorja kis megyénk. Hogy az is maradjon, azért sokat kell tenni – mondta.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy jó ütemérzék, lépésváltás kell ahhoz, hogy ugyanolyan kiváló eredményeket érjünk majd el, mint eddig. Óvatosan és okosan lehet és kell alakítani a folyamatokat. Az együtt gondolkodás során lényeges figyelembe venni és összehangolni a polgármesterek és a gazdaság szereplőinek igényeit.