Városi keresztutat szervezett a csornai Jézus Szíve Egyházközség Karitászcsoportja. Ilyen még nem volt a településen és a kezdeményezők hagyományt szeretnének teremteni vele. A csatlakozó hívek magas száma arra enged következtetni, hogy van igény az ilyen jellegű lelki, szellemi töltekezésre. A karitász a plébániai közösségek lelki megújulásáért ajánlotta fel a zarándoklatot.

A stációknál a város vallási életének szereplői mondtak beszédet.

– Ez volt az első csornai, városi keresztút és csaknem százötvenen járták be velünk. Nem számítottunk ilyen részvételre. Utunk során a szakrális helyeket, a közterületeken állított kereszteket mint stációkat érintettük – mondta a Kisalföldnek Kiss Rita, a karitászcsoport vezetője. – A több mint hat kilométeres zarándoklaton a két plébániai közösség, a Jézus Szíve és a Nagyboldogasszony hívei mellett nagy örömünkre a környező falvakból – Acsalag, Bősárkány, Dör, Farád, Rábatamási, Szil – is csatlakoztak a menethez. Keresztutunkat a plébániai közösségek lelki megújulásáért és a tevékeny szeretet gyakorlásáért ajánlottuk fel.

Kiss Rita kiemelte: a zarándokok között az egészen fiataltól a szépkorúakig minden korosztály képviseltette magát. A külön erre az alkalomra rendbe tett keresztek, szobrok környezete méltó módon nyújtott helyet a stációknak, az imáknak és az elmélkedésnek.

A városban található közterületi feszületeknél mint stációknál álltak meg a zarándokok.

– Jólesett, hogy ilyen sokan csatlakoztak hozzánk, felemelő élmény volt látni, hogy ennyi embernek fontos ily módon is megvallani hitét. Köszönjük Bertalan atyának és Zsolt atyának, hogy vezették a kereszt- utat és azoknak is, akik a stációknál személyes gondolatai- kat megosztották velünk. A város vallási életének szereplői, például a tanácsadó testületek tagjai mondtak rövid, elgondolkodtató beszédet. A keresztút egyfajta helytörténeti séta is volt, hiszen Szalay Balázs helytörténet-kutató a stációk történetét ismertette. Reméljük, hogy mindannyiunk nagyböjti készületéhez nemcsak lelki, hanem testi és szellemi táplálékot is adott ez a keresztút-zarándoklat – tette hozzá Kiss Rita.