Adyváros és Nádorváros egyes részein és a Szent István lakótelepen is fizetni kell a parkolásért április 1-től Győrben. A felszíni fizető parkolóhálózat III. övezeti részében (III/A., III/B. III/C., III/D. övezet) azok jogosultak lakossági parkolási bérlet vásárlásra, akik ezen a területen állandó lakóhellyel rendelkeznek, illetve azok is, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek és Győr közigazgatási határán belül egyéb területen van állandó lakóhelyük is.

Forrás: gyorszol.hu

A fizetőparkoló-hálózat bővítésével érintett területekre vonatkozó bérletek megváltásáról legkésőbb április 20-áig kell gondoskodni, annak hiányában a szolgáltató addig csak figyelmeztet. A bérleteket személyesen a GYŐR-SZOL Zrt. Jókai utcai és Orgona utcai ügyfélszolgálati irodáiban lehet megvásárolni. Akik nem jogosultak kedvezményes lakossági bérlet igénybevételére, válthatnak mind a III. övezet egyes részeire, mind az egész parkolási hálózatra érvényes rendszámhoz kötött bérleteket. Erre lehetőségük van azoknak is, akik a bővítéssel érintett területen nem rendelkeznek állandó lakóhellyel, de például munkahelyi elfoglaltságuk miatt rendszeresen ott parkolnak. A nem lakossági bérletek díjai ugyancsak megtalálhatóak a Győr-Szol oldalán.

Az új parkolóhelyek jórészt a III. övezeti besoroláshoz tartoznak, ahol április elsejétől munkanapokon 8 és 18 óra között 320 forint/óra díjat kell fizetni. Szombaton és vasárnap a parkolás továbbra is ingyenes.

A Szent István úti lakótelep bővítéssel érintett része (a Kamara utca – Szent István út – vasút által határolt terület) a II. övezeti besoroláshoz tartozik, itt április elsejétől munkanapokon 8 és 18 óra között valamint szombaton 8 és 14 óra között kell 440 forint/óra díjat fizetni.

Parkolójegyet a kihelyezett jegykiadó automatákból vásárolhatnak, illetve mobiltelefonos díjfizetésre is lesz lehetőség.

Az új parkolójegy kiadó automaták beszerzésének csúszása miatt a szolgáltató átmeneti jelleggel a meglévő automaták átcsoportosításával oldja meg a szolgáltató az újonnan bevont fizetőparkolók kiszolgálását.