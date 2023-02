- A továbbképzés célja a környezeti nevelés, és a fenntarthatóság pedagógiájának, elveinek, módszereinek megismertetése, környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadása. Részben azoknak a Zöld Óvodáknak a vezetői, pedagógusai vannak itt, akik már elnyerték ezt a címet, de a szigorú kritériumok teljesítéséhez, folyamatos fenntartásához támogatásra van szükségük, hiszen a státuszt háromévente meg kell újítani.

Másrészt a címre most pályázó intézményekben dolgozó óvodapedagógusokat is hasznos ötletekkel és ismeretekkel látjuk el - kezdte Labanc Györgyi környezeti nevelő, a Természetes Életmód Alapítvány elnöke. Hozzátette, elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot adnak át például azoknak a frissen végzett, új óvónőknek, akik még nem tudják mi az a fenntarthatóság, környezeti nevelés. Illetve ahhoz is kapnak támpontot, hogy ezeket az ismereteket miként lehet a kicsiknek átadni.

A résztvevők bepillantást nyerhettek a Fertő-Hanság Nemzeti Park környezeti nevelési programjába is.

- A három és hét év közötti korosztály fenntarthatóság iránti érdeklődését a külső világ tevékeny megismerésén keresztül lehet felkelteni. Fontos a kicsik esetében a tevékeny megismerés, hiszen ők cselekedeteiken, érzékszerveiken, tapasztalásaikon és minták alapján tanulnak. Ezért kell az óvónőknek is jó példával elöljárniuk - tette hozzá Labanc Györgyi. A környezeti nevelés színtere például az óvodakert, az udvar, a kirándulások és erdei óvodai programok, de idetartozik a hulladékszelektálás és komposztálás mikéntje is. A tanfolyamon előadó szakemberek gyakorlati tanácsokat adnak a természetközeli életről és arról, hogy mit tehet egy óvoda a fenntartható fejlődés érdekében.

- A Fertő-Hanság Nemzeti Park a Csapody István Természetiskoláját, mint oktatási központot mutatja be és áttekintést adunk a környezeti nevelési programunkról, aminek része a természetóvoda és a természetiskola. Emellett ízelítőt adunk az óvodák számára kidolgozott bemutató foglalkozásunkból is - mondta el Goda István, a nemzeti park környezeti nevelési munkatársa.