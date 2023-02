A település önkormányzata a korábbi években jelentős energetikai fejlesztéseket hajtott végre, így az energiaválság felkészülten érte őket.

– Előrelátó módon évek óta arra törekedtünk, hogy fejlesztéseink nyomán csökkentsük településünk energiafelhasználását, így felkészülten szembesülhettünk az energiaválsággal. Az elmúlt években hőszigeteltük középületeinket, kondenzációs kazánokat telepítettünk, a bölcsődénkben pedig a legkorszerűbb hővisszanyerő légtechnikát telepítettük. Évekkel ezelőtt LED-­közvilágítást szereltünk be, aminek teljesítményét tudjuk változtatni, így a késő éjszakai órákban csökkentett teljesítménnyel üzemelnek. Középületeinkre napelemeket szereltettünk fel, amelyek mellett napelemparkunk által is bevételhez jutunk, így ez is hozzájárul az energiaigény kielégítéséhez – számolt be Kóbor Attila, Fertőszéplak polgármestere.

Az elmúlt években megújult a templomot övező arborétum, a homlokzat, most pedig a templomtér kerül átalakításra - Fotó: Máthé Daniella

– Az elmúlt év beruházásai közül a legjelentősebb a bölcsődénk átadása volt, mely az ország egyik legkorszerűbb intézménye. Óvatosan tervezünk idén a kialakult gazdasági helyzetben, mert ugyan a TOP Plusz program keretében két nagy beruházásunkat is támogatja az Európai Unió és Magyarország Kormánya, de csak a közbeszerzési eljárások lefolytatása után derül ki, mennyi önerőre lesz szükség. Nem kisebb fel­adat megkezdésére vállalkozunk idén, mint egy egészségház létrehozása, ahol helyet kap majd gyógyszertár, felnőtt- és gyermekorvosi rendelő és védőnői helyiség is. Örvendetes módon ugyanis gyarapszik és fiatalodik a település, ami magával hozza, hogy egyre szélesebb körű feltételeket kell biztosítanunk ahhoz, hogy szeressenek itt élni vagy ide települni a fiatalok, illetve az itt élők életkörülményeit is szeretnénk tovább javítani. A szolgáltatásban már előbbre járunk, mert új gyermekorvosi körzetet hoztunk létre Hegykő, Fertőhomok és Hidegség településekkel – tette hozzá a polgármester.

Sopron irányába a teljes átmenő útszakaszt felújítják, mellyel a településkép is megújul.

– Kifejezetten családbarát, családépítő település vagyunk, ezért is épült egy új lakópark az elmúlt években. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk folytatni a közösségi tervezés keretében megálmodott zöldpark kialakítását. A Mindenszentek-templom külső felújításának végéhez értünk. Az elmúlt években megújult a templomot övező arborétum, a homlokzat, most pedig a templomtér kerül átalakításra. A könnyebb elérhetőség érdekében parkolóhelyeket is szeretnénk kialakítani a kastély előtt és a temetőnél. Az idei terv az is, hogy a megkezdett zárt csapadék­elvezető rendszert befejezzük az Élhető települések program keretében. Az Öröm útja misztériumjátékot minden évben megrendezzük, sok embert mozgat meg és ikonikus rendezvénye Fertőszéplaknak. Úgy gondolom, hogy közösség­építő, kulturális és művészeti szempontból is büszkék lehetünk rá, várunk szeretettel mindenkit augusztusban – zárta a település vezetője.