Szabóné Molnár Ildikó a februári képviselő-testületi ülés keretében, kollégái és a meghívottak jelenlétében vehette át a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjat a közszolgálati tagozatban. Mosonmagyar­óvár aljegyzőjét és pénzügyi vezetőjét Árvay István polgármester javaslatára ismerte el a vármegyei közgyűlés. A méltatás után Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke adta át a kitüntetést a városháza munkatársának.

Támogatás lesz a koszorúkra szánt összegből

Szabó Miklós napirend előtt kért szót: a képviselő még tavaly ősszel kezdeményezte, hogy minél több civil szervezet csatlakozzon a Széchenyi Polgári Kör felvetéséhez, miszerint a város nagyobb ünnepein több tízezer forintot költenek a koszorúkra, amik aztán hulladékként végzik, holott ezt a forrást jótékony célra is fel lehetne ajánlani. Akkor Szabó Miklós – Árvay István javaslatára – vállalta: felméri a szervezetek körében, hogy ehhez a kezdeményezéshez hányan csatlakoznának.

A képviselő kiemelte: az egyesületek 80 százalékát megkérdezte és jelentős többségük igent mondott. Elsőként március 15-én élnek ezzel főpróbaként: az önkormányzat valamennyi városlakó és szervezet nevében elhelyezi koszorúját, és további egy-egy szál virággal lehet tisztelegni. Árvay István kiemelte: ezt a lehetőséget már az ünnepi meghívón is jelezni fogják. A koszorú árát pedig egy adományszámlán gyűjtik, melynek összegét a hospice-ház javára ajánlják fel. Szabó Miklós úgy számolt, alkalmanként négy-ötszázezer forint is lehet az az összeg, amit összességében a koszorúzásra fordítanak, így csak a három nagyobb városi ünneppel kalkulálva másfél millió is összejöhet egy jótékony célra.

A Hospice – Segítő Kéz Alapítvány az egyik legnagyobb önkormányzati támogatású civil szervezet Mosonmagyaróváron.

Első napirendként éppen a hospice-ház témájában tárgyaltak a képviselők.

A megye egyedüli intézménye tavaly 10 ágyon 94 beteget fogadott, 192-t jegyeztek elő. Óriá­­si az igény a szolgáltatásra, és éppen a nagy igény miatt maximum három hónapot tartózkodhat a házban egy páciens. Az orvosi ellátáson túl a folyamatos ápolás mellett két pszichológus, gyógytornász, lelkész és önkéntesek segítik a munkát. A ház működését az önkormányzatok, a Hospice – Segítő Kéz Alapítvány és az állam támogatásából fedezik. Utóbbi 15 millió forint volt tavaly a teljesítmény után járó 32–36 millió forint helyett, azonban mint azt dr. Bodnár Mária, az intézmény létrehozója elmondta, a finanszírozás a javukra változik most.

A ház idén 103 millió forintból gazdálkodik: a legnagyobb finanszírozó továbbra is a város önkormányzata, mely a költségvetésük majd felét biztosítja. Ezzel az összeggel a polgármester szerint a Hospice – Segítő Kéz Alapítvány az egyik legnagyobb önkormányzati támogatású civil szervezet, melyet a tavalyi szinten finanszíroz a város ebben az évben is. Dr. Bodnár Mária a betegek és munkatársai nevében köszönte meg a segítséget.

A további napirendi pontokra még visszatérünk.