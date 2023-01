Kedd éjfélkor indult el az első két hetes mérési periódus, melyet még három követ. Minden évszakban meg kell ismételni ahhoz, hogy ne csak az egyes méréseket, de egy átfogó képet is kiértékelhessenek.

– Rengeteg pénz gyűlt össze – mondta el dr. Balog-Farkas Renáta. –Így az eredeti tervhez képest sokkal több, összesen 42 komponenst tudunk mérni, köztük a formaldehidet és a benzo(a)pirént, amelyek a legrákkeltőbb anyagok közé sorolhatók.

A Váci úti patika mögötti területen állították fel a mérőeszközt, ami azért is fontos, mert iskola és óvoda is található a közelben. A minták laborba kerülését követően tudnak pontos képet kapni a légszennyezés mértékéről és tehetnek lépéseket a jelenlegi ipari tevékenység káros hatásainak kiszűrésére. De a mérések eredményei támpontként szolgálhatnak a jövőbeli terjeszkedés elleni tiltakozásban is.