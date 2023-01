Megkerestük a 12. e osztályos fiatalt, aki portálunknak elmondta a történteket.

Azonnal futott

- Hétfő délután az egyik barátommal iskola után mentünk a Vidékibe, amikor láttuk, hogy a közeli aluljáróban egy férfi fekszik, körülötte pedig három hölgy próbál neki segíteni. Az egyikük hívta a mentőket, a másik kettő pedig próbálta szólítgatni a férfit, aki ugyan magánál volt, de nem válaszolt - emlékezett vissza a téti Botka Bálint, aki látva a bajba jutott idős férfit, azonnal odafutott.

- Amikor odaértünk a barátommal, megkérdeztem, mi történt. Elmondták, hogy az úr egyszer csak összeesett és nem lehet vele kommunikálni. Ekkor arra gondoltam, hogy az eséstől, biztos beüthette a fejét, vagy a hátát és emiatt nem tud megszólalni. Áttapogattam a hátát, nyakát, megemeltem a fejét óvatosan, hogy kiérezhetőé-e duzzanat vagy bármilyen törés. Próbáltuk felvenni a szemkontaktust a férfivel, szólítgattuk, de nem válaszolt. Kérdéseket tettünk fel neki és mondtam, ha igen a válasz, csak pislantson egyet. A fejfájásra, szédülésre és a hányingerre jelzett. Amíg vártuk a mentőket, folyamatosan tartottam a fejét. Amikor köhögött, oldalra fordítottam a fejét, ha esetleg bármilyen váladék jönne, akkor ne fulladjon meg - fejtette ki Botka Bálint.

Orvosnak készül

Ekkor jelent meg a helyszínen Csepi László ezredes és Barka Bálint, a Vöröskereszt munkatársa, akik szintén segítettek a győri gimnazistának a férfi ellátásában a mentők kiérkezéséig.

- Próbáltuk közösen szólítgatni, hogy eszméleténél maradjon a férfi. Közben Csepi László igyekezett arrébb terelni a bámészkodókat. De közben is több járókelő oda jött, hogy segíthetnek-e valamiben, persze voltak, akik csak arra voltak kíváncsiak, mi történt - tett hozzá Botka Bálint, aki orvosnak készül, de nem csak emiatt tudta, mit kell tenni ilyen helyzetben.

Csepi László ezredes.

Nem először segített

- Édesanyám a győri egyetem egészségügyi tanszékén tanár, illetve védőnőként is dolgozik, valamint elsősegély oktató. Kiskorom óta tudom, hogyan lehet segíteni egy bajbajutott emberen, ilyen helyzetben. Ha látok valakit összeesni, azonnal oda megyek és segítek, amiben csak tudok. Szívügyem mások segítése, nem hiába szeretném az orvosi hivatást választani. Mindig mások támogatása motivál, akár erőn felül. Nem riasztanak vissza az ilyen helyzetek, célom, hogy egyszer mentőorvos legyek. Sejtem, milyen helyzetekben kell nekik is helyt állnunk - emelte ki a téti fiatal, aki nem először segített bajba jutott embertársán.

- Kiskoromban édesanyámmal sétáltunk a városban, amikor előttünk esett el egy hölgy és felszakadt az orra. Hozzá is azonnal oda rohantunk és amennyire tudtuk, elláttuk a sebeit - fűzte hozzá a fiú.

Barka Bálint, a Vöröskereszt munkatársa.

Csapatmunka

Az állomáson szolgálatban lévő rendőr is megjelent a hétfői életmentéskor, aki ismerte a földön fekvőt, a segítségnyújtó csapatnak elmondta, hogy nem rég engedték ki a kórházból. Ezért azt sejtik, hogy gyengébb rohamot kaphatott - tudtuk a diáktól, aki reméli, azóta jobban van a férfi.

- Igazi csapatmunka volt, a hölgyek, akik először oda értek, rengeteget segítettek. Utána pedig Csepi László és Barka Bálint is csatlakozott. Sok ember arcán a döbbenet volt, biztos bennük is volt a segítő szándék, csak nem tudták, mit kell tenni, vagy nem mertek lépni. Fontos lenne, ha ezt az esetet hallva, senki sem menne el tétlenül egy földön fekvő mellett. Még akkor sem, ha nem is tudja, mit tegyen ilyen helyzetben. Szerintem, ha minél többen segítünk egy bajba jutotton, a sok apró segítség morzsából össze lehet rakni egy biztos ellátást - vallja Botka Bálint, a kazinczys végzős.