– Szeretettel betekerve készüljünk a karácsonyra – hangzott a rövid válasz. – Ez egy régi reflexes kampány címe volt a kilencvenes évek elején. Arra szerettük volna felhívni a figyelmet: az adventnek az ünnepvárásról kellene szólnia, ehhez képest a fogyasztás kényszerét érezve mókuskerékbe kerülünk és egyre-másra vásárolunk. Annyira felpörgeti a fogyasztásunkat, hogy ez alatt a pár hét alatt sokkal több dolgot veszünk, mint egész évben – állapította meg Lajtmann Csaba.

Lajtmann Csaba környezetvédő a kisalfold. hu legújabb podcastjében arról beszélt, mi mindent adhatunk szeretteinknek a megvásárolt, néha felesleges dolgok helyett: időt, figyelmet, élményeket, saját készítésű tárgyakat. Mint mesélte, ő évek óta saját süteménnyel kedveskedik szeretteinek. Azt tanácsolja a szakember, hogy ha mindenképpen vásárolni szeretnénk az ajándékot, jó lenne olyat választani, ami nincs agyoncsomagolva. Az a legjobb, ha helyi termelőtől, kézművestől származik.

A szakember beszélt a termékek tervezett elavulásáról is. Jó, ha tisztában vagyunk azzal: már nem örök életűek a megszerzett készülékek. Talán nem is hisszük el, hogy kódolva lehet a készülékben, mikor romoljon el. Csak azt vesszük észre, hogy pár év használat után ki kell dobni, mert elromlik, és szinte nem is lehet javítani, vagy nem érdemes, mert nem sokkal kerül többe egy új készülék, mint a régi javítása. Innen már csak egy lépés az, hogy mivel hamarabb kell cserélni a gépeket, több hulladék keletkezik.

Felmerül tehát az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés kérdése is. De ne feledjük, a környezettudatosság nem a gyűjtéssel, hanem azzal kezdődik, hogy megpróbáljuk megelőzni a hulladék keletkezését! Azaz mielőtt valamit megveszünk, gondoljuk végig, valóban szükségünk van-e rá, s úgy szerezzük be, hogy minél kevesebb hulladékkal, csomagolóanyaggal járjon!

Hallgassa meg itt: