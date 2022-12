– Karácsonykor fokozottabb a hálózat igénybevétele. A megnövekedett nyomást nem bírta el a hetvenéves azbeszt vízcső, egy nagyobb darab kitörött belőle. Az elfolyó víz az útburkolatot is megemelte, ezért a vizet el kellett zárni.

Sajnos a közelben lévő mélygarázsokat így is elöntötte a víz, amit a katasztrófavédelem szivattyúzott ki. Pár órán belül sikerült a vezetéket műanyagra cserélni. Jelenleg egy nyitott gödör van ott, mert még vizsgálnunk kell, hogy nem mozdul-e a talaj. Ha minden rendben van, akkor tudjuk visszaállítani az útburkolatot, ami nyolc-tíz napot is igénybe vehet – tudtuk meg Rácz Attilától, a Pannon-Víz Zrt. vezérigazgatójától, aki ezúton is szeretné megköszönni a lakosság türelmét és megértését.