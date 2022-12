– Szomorú, hogy egy háború kellett ahhoz, hogy szembesüljünk azzal, mennyire pazarló módon élünk. Erőforrásainkat sokkal mértékletesebben kell használnunk a jövőben. Ha ebben a szemléletben is lesz változás, egy egészségesebb bolygón fogunk majd élni – vallja Lőrincz György jánossomorjai polgármester.

Mint kiemelte: felmérték az intézményekben a világítótesteket, az elektromos berendezéseket, az épületek fűtési rendszereit. A kétezres évek elején egyébként már mindenhol gázfűtésre tértek át.

– Három lépésben fogalmaztuk meg intézkedéseinket az energia-veszélyhelyzetben. Először is nagyon fontos a szemléletváltás. Az önkormányzati intézményekben meghatároztuk az egyes helyiségek legmagasabb hőmérsékletét. Négynapos munkahétre tértünk át a hivatalban, meghosszabbított munkarenddel hétfőtől csütörtökig, ami után letekerjük a fűtést az épületben. A változás az ügyfélfogadási időt nem érinti. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár nyitvatartását kismértékben csökkentettük. A helytörténeti gyűjtemény és a Sós Antal Közösségi Ház nem lesz ugyan nyitva a téli hónapokban, utóbbinak ez idő alatt a belső felújítását végezzük el, illetve november közepétől a bajnoki szezon végeztével a sporttelepen csak fagymentesítő fűtés lesz. Az önkormányzati épületeknél kizárólag a biztonsági és vészvilágítás működik, és csak a központi közvilágítás ég 20 órától a parkoknál, játszótereknél is. Ugyanakkor a közvilágítást nem korlátozzuk – sorolta a polgármester, kiemelve, hogy az ünnepi díszvilágítást a három központi térre és az egykori hengermalom épületének tornyára korlátozták. Lesz városi szilveszter is, azonban tűzijáték nélkül. Mert – mint mondta a városvezető – a közösségnek „működnie” kell, még ha visszafogottabban is.

Második lépésként kisebb anyagi ráfordítást igénylő beruházásokon is gondolkodnak, így például radiátortermosztátok és mozgásérzékelő kapcsolók kihelyezésén.

– A testület már elfogadta, hogy jövőre a teljes közvilágítást megújítjuk: a mintegy kilencszáz világítótestet LED-esre cseréljünk. A százmilliósra tehető beruházást önerő nélküli finanszírozással kívánjuk megvalósítani. Arra számítunk, hogy a beruházás után felére csökken a fogyasztás. Egyébként korábban átlag havi egymillió forintot fizettünk a közvilágításra, ami mostanra közel a négyszeresére emelkedett. A korszerűsítés jövő őszre készülne el – számolt be az egyik nagyobb tervről a polgármester, aki szerint a hőszivattyús és a geotermikus fűtésen is gondolkodnak a gázfűtések kiváltására.

– Van némi megtakarításunk. Felújításokra, beruházásokra korábban évi 300–400 millió saját forrást tudtunk biztosítani, ez jövőre csökkenni fog. 2019-ben 41 millió forint volt az éves gáz- és villanyköltsége az önkormányzatnak, ami jövőre a legrosszabb esetben akár közel 400 millióra is emelkedhet. Ennek ellenére bízunk benne, hogy a működésen túl lesz lehetőségünk fejlesztésekre az eddig elnyert pályázatok segítségével – búcsúzott Lőrincz György.