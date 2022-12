Kétszáz fát és négyezer virágot ültettek el Jánossomorján a város fásítási és virágosítási programja keretében. Nagyobb lombozatú fák zöldellhetnek így a Rákóczi utcában, ahol tavaly fogott az utcakép rendezésébe a város, és a Féltoronyi utcába is telepítettek a kivitelező és a városüzemeltető munkatársai. A meg nem éledt ültetések pótlására is jutott fa mindegyik településrészen, de több lakó kérését is tudták teljesíteni a VÜMESZ munkatársai, akik egy-egy fát szerettek volna házaik elé. Civilek is összefogtak ismét, hogy tovább zöldítsék Jánossomorját. A jánosi bányatóhoz vezető út mellé kis csemeték kerültek a Zöld Jánossomorja csoport munkás kezei által. Összesen közel 30 csemetét ültettek, számos fajtát lakók, barátok ajánlottak fel. Jánossomorja közel 4000 egynyári virágot telepített a főterekre, köztéri virágtartókba, ágyásokba.