A Balfi úti Idősek Otthonában egymásnak adták a kilincset a vendégek az elmúlt időszakban, akik csodálatos elő- adásokkal készítették fel a lakókat a karácsonyra. A változatos, színes műsorok nagy hatással voltak az idősekre, akik nyitott szívvel várják a szeretet ünnepét. A Soproni Szociális Intézmény munkatársai hálásak a színvonalas előadásokért. A Deák Téri Általános Iskola 1/c osztálya szin- te az egész napot a lakókkal töltötte, és olyanoknak is mosolyt csaltak az arcukra, akik ritkán vidámak. A vendégek között volt Papp Attila és Kiss Noró, a Petőfi Színház művészei, a helyi Evangéliumi Gyülekezet, a Brass Brothers és a Nefelejcs Dalkör. A Masszázs- angyalok is meglepték az időseket, akiknek izmait mozgatták át, és édességgel is kedveskedtek.