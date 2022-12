– A háború kitörését követően már február végén elkezdtünk a menekültek ellátásával foglalkozni. Először a gyorsaság volt a lényeg, máltai segítőpontot hoztunk létre Győrben is, ahol 0–24 órában fogadtuk a menekülteket és biztosítottuk számukra az elsődleges segítségnyújtást: elszállásolás, étkeztetés, egészségügyi ellátás, pszichoszociális támogatás. A régióból 50–60 munkatársunk önkéntesként segített a beregsurányi határállomáson, ahol azóta is segítőpontot üzemeltet a Máltai Szeretetszolgálat. A Győri Egyházmegyei Karitásszal működtetett győri segítőponton a dolgozókkal együtt közel háromszázan vettek részt közel ezer menekült ellátásában. Március óta 257 családot támogattunk élelmiszer-, higiéniai és ruhaadományokkal. Kilencven gyerek számára szerveztünk nyári tábort Bácsán – sorolt néhányat a segítségekből Panker Mihály, a Nyugat-dunántúli Regionális Központ ügyvezetője.

Hogyan tovább?

– A nyár elején kezdtünk el gondolkozni azon, hogyan tovább. Az egyik lehetőséget az augusztus óta biztosított humanitárius kártyánk jelenti. Ez az akció az év végéig tart, közel 400 menekültet tudunk ily módon támogatni havi harmincezer forinttal, amit élelmiszerekre, higiéniai termékekre, gyógyszerre vagy ruhákra, iskolai tanszerekre lehet elkölteni. Egy négytagú családnak ez százhúszezer forintot jelent havonta. Erre nemcsak Győrben, hanem a Mosonmagyaróváron, Sopronban és Szombathelyen élőknek is van lehetőségük. Nagy segítség volt a KIK áruház által felajánlott adománykártya, amely nyolcezer forint levásárolható támogatást jelentett, és amiből Győrben 1759, Fertődön 53, Mosonmagyaróváron 196, Sopronban 223 talált gazdára. Továbbra is gyűjtjük az adományokat, szortírozzuk, segítjük azokat a családokat is, akiknek tárgyi segítség kell. Ebben igyekszünk együttműködni a többi civil szervezettel, főként a karitásszal – mondta az ügyvezető.

A család tagjai nagy örömmel léptek új otthonukba. Fotó: Csapó Balázs

Személyre szabott támogatások

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyéves integrációs programot indított a háború elől Magyarországra menekült és hosszú távon itt maradó ukrán családok beilleszkedésének támogatására, így történt ez megyénkben is.

– Júniusban kezdtük el a szervezőmunkát. Felvettük a kapcsolatot társintézményekkel, munkáltatókkal, tájékoztató gyűléseket hívtunk össze, ahol bemutattuk a programot, amire önkéntesen jelentkezhettek – tudtuk meg Udvardi Mónikától, az integrációs csoport családgondozó koordinátorától. – Ezt követően meghallgattuk a családokat és ennek alapján határoztuk meg, hogy kit mivel tudunk támogatni. A háborús területről érkező ukrán állampolgárok szándéknyilatkozatot tettek, hogy hosszabb távon szeretnének hazánkban maradni. Tizenkét hónapon keresztül kísérjük a menekültek életét. Lakást béreltünk számukra, amit a program finanszíroz a rezsivel együtt. Segítünk a hivatalos ügyintézésében, a munkahelyi lehetőségek felkutatásában, a munkahelyi problémák kezelésében, a gyerekek beiskoláztatásában, óvodai elhelyezésében, de közösségi programokat is szervezünk. A kollégáim legfontosabb fel- adata, hogy figyelemmel kísérjék az életüket és segítsék a felmerülő problémák megoldását. Ha kell, pszichológust vonunk be. Huszonkét családdal indultunk. A héten gyarapodtunk hetvennyolc főre, mert az egyik anyukánk nyolcéves kisfia a tavasz óta még Ukrajnában tartózkodott lakhatási és munkahelyi problémák miatt. Miután ez a segítségünkkel megoldódott, így végre el tudja hozni a gyermekét, így karácsony előtt egyesíteni tudjuk a családot – számolt be a jó hírről Mónika.

A gyűjtésben is segítenek

A beköltözőknek abban is segítenek, hogy a támogatási időszakban egy kis tőkét tudjanak megtakarítani, amivel – ha itt akarnak letelepedni hosszabb távon – meg tudják alapozni az újrakezdést, vagy ha úgy alakul az életük, vissza tudjanak térni hazájukba.